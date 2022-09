Seit insgesamt 710 Jahren dem Verein treu

Unter dem Motto „Spiel und Spaß für Jung und Alt“ feierte der SC Rot-Weiß Rheinau seinen Familientag. Pastoralreferent Matthias Leis von der Katholischen Seelsorgeeinheit Mannheim-Süd und Diakon Daniel Maier von der evangelischen Martinskirche starteten mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Winfried-Höhn-Sportanlage. Für die musikalische Begleitung sorgte Frau Buchmann am Keyboard. Als Andenken bekamen die Besucher ein rotes Armbändchen mit der Aufschrift „You’ll Never Walk Alone“. Dann erklang die beliebte Fußball-Hymne auch laut über die Musikanlage. Die gesammelten Kollekte wurden vom SC RW auf 250 Euro aufgerundet und kommen der Arbeit des Quartierbüros Rheinau vom Caritasverband zugute.

Präsident Erwin Prudlik eröffnete den Familientag, der Spiel und Spaß mit Torwand, Fußball-Dartwand und nostalgischem Kinderkarussell bot. Die Erzieherinnen der Kita St. Johannes schminkten die Kinder. Die Hip-Hop-Gruppe „The Crown“ vom TV Rheinau zeigte einen Bühnentanz. Einen weiteren Live-Act lieferte der Tanzsportverein Rheinau mit einigen Jugend-Gruppen. Mit einer gemischten Gardegruppe und einem Musikzug wartete die Neckarauer Narrengilde „Die Pilwe“ auf. Den letzten Auftritt des Bühnenprogramms zeigte die Gymnastikgruppe des SC Rot-Weiß am Steppbrett.

Am Familientag wurden auch Mitglieder des Clubs für ihre Vereinszugehörigkeit geehrt – für 10, 20, 30, 40, 60 und für 70 Jahre. Karlheinz Schwabeland und Bernd Greulich, die beide schon im Gründungsjahr der Rot-Weißen im Jahr 1952 in einer Jugendmannschaft gemeinsam spielten, bekamen Urkunden und Präsente für 70 Jahre Treue. Michael Herberger und Hartmut Possmann für 60 Jahre sowie Annemarie Storz, Edeltraut Staudinger und Dieter Janetzky für 40 Jahre, erhielten ebenfalls Urkunden und Geschenke für ihre Vereinstreue.

Zunächst bedankte sich die Vorstandschaft bei 25 Personen für insgesamt 710 Jahre Mitgliedschaft. Es standen sechs Mitglieder für 10 (Bronzene Vereinsnadel), neun Mitglieder für 20 (Silberne Vereinsnadel) und drei Mitglieder für 30 Jahre (Goldene Vereinsnadel) zur Ehrung an. Die Vorsitzende des Sportkreises Mannheim, Sabine Hamann, zeichnete zudem verdiente Ehrenamtliche aus: Ehrennadeln in Silber erhielten Finanzvorstand Klemens Bär und der Vorstand für Anlagen und Technik, Dieter Rebennack. Gabi Peterkau, die 21 Jahre Leiterin der Geschäftsstelle und Schriftführerin war, bekam die BSB-Ehrennadel in Gold und die Verbands-Ehrennadel in Silber. baum/red