Seit 1968 gibt es in Mannheim-Seckenheim einen Männer-Kochclub

Nicht erst seit es auf allen TV-Kanälen kocht, schwingt man in Seckenheim den Kochlöffel. Schon in der Zeit von Franz Völker, der von 1970 bis 1982 Mannheims katholischer Dekan und zuvor ab 1953 Pfarrer in der Kirchengemeinde St. Aegidius in Seckenheim war, gab es im Keller des Schwesternhauses St. Clara immer wieder Kochkurse. Darunter 1968 auch einen für Männer. Diese verstanden sich so gut, dass sie mit der Förderung durch Völker den Kochclub (KC) Gourmet gründeten, der noch heute besteht. Nicht nur daran erinnerte jetzt beim Jubiläumsabend KC-Präsident und Altstadtrat Manfred Falkenberg.

Mit einem Text von Ludwig Thoma begrüßte er seine Kochbrüder samt Festgäste im Valentin-Pfenning-Saal des Pfarrzentrum St. Clara, wo der Club - reduziert um die „übliche“ Covid-Unterbrechung - seit 55 Jahren kocht. Der KC-Chef erinnerte an die Geschichte des Männerkochclubs, der sozusagen ein Altachtundsechziger sei, „aber ein geschmackvoller“.

Lukullische Bereicherung

Falkenberg betonte, dass der Club nie nur immer im eigenen Saft geschmort habe. Er habe sich stets in der Kirchengemeinde St. Aegidius und darüber hinaus in Seckenheim eingebracht. So habe man über Jahrzehnte mit einem legendären Speisenangebot zum Bazar für eine lukullische Bereicherung gesorgt und unterstütze seit Jahren regelmäßig die Franz-Völker-Stiftung mit der Zubereitung des Benefiz-Wildessens im Herbst.

Ein beachtetes Menü hatte der KC auch aus Anlass der großartigen ökumenischen Chagall-Ausstellung in St. Aegidius zubereitet. Zudem boten die Köche viele Jahre ein närrisches Fasnachtskochen für die InZabbSchlabbKuKä-Karnevalisten an. Im vergangenen Jahr trat der Kochclub erstmals zur Unterstützung der Seckenheimer Kerwe auf und erhielt dabei beste Noten.

Altersdurchschnitt: Unter 60

Derzeit sind rund 20 Männer mit einem Altersdurchschnitt unter 60 Jahren im Kochclub Gourmet aktiv. Das zeige, dass es keine Nachwuchsprobleme gebe, erklärte der Vorsitzende. Doch Falkenberg blickte auch zurück und erinnerte an frühere Präsidenten wie Walter Rostock oder Ilvesheims Hannes Metz, an „besondere“ Köche wie Fotograf Gerd Schwetasch oder Wolfgang Fedel - einziger Gründer, der noch ab und an beim Kochabend vorbeischauen kann.

Die Gäste tauschten sich auch an den Tischen über die Geschichte des Vereins aus, denn ehemalige Mitglieder oder Witwen waren der Einladung gerne gefolgt. Sabine Schneider trug in gewohnter Weise mit einem launigen Vortrag zur Unterhaltung bei. Höhepunkt war natürlich das Jubiläumsmahl: Filet Wellington, mit Vorspeise und Dessert sowie passenden Weinen - gemeinsam von den Männern in der St.-Clara-Küche zubereitet und persönlich serviert.

Danke auch an die Ehefrauen

Mit herzlichen Dankesworten an seine Kochbrüder und auch an deren Partnerinnen sowie Ehefrauen, welche die Männer elf Mal im Jahr zu den Kochabenden freistellen, endete der Jubiläumsabend. Zum Abschluss hatte Altstadtrat Manfred Falkenberg noch ein Zitat von Theresa von Avila parat, die schrieb: „Tue deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen“.