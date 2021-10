Schönau: Boule-Spieler feiern Eröffnung ihrer neuen Anlage

Eine ruhige Kugel haben die fleißigen Helfer des TSV 47 Schönau in den vergangenen rund zwei Jahren wirklich nicht geschoben. Im Gegenteil: Unter Pandemie-Bedingungen stellten Vereinsmitglieder und Freunde in der Rudolf-Maus-Straße eine komplette Boule-Anlage fertig, die nun feierlich eröffnet wurde.

Neben den vier Bahnen, die mit jeweils 15 Metern Länge und vier Metern Breite Turniermaße haben, entstand auf dem Areal der früheren Hartplätze auch ein schmuckes Holz-Häuschen: Hier werden nicht nur die Stahlkugeln aufbewahrt, sondern es gibt auch ein Verkaufsfenster, aus dem bei Fußballspielen auf dem benachbarten Rasenplatz Gäste verköstigt werden können. Insgesamt gibt es beim TSV zwei Rasenfelder - ein Groß- und ein Kleinspielfeld: „Und dazwischen war die Fläche frei“, erklärt TSV-Geschäftsführer Karlheinz Steinbach.

Unterstützung vom Bezirksbeirat

Weil das Projekt allein aus Vereinsmitteln nicht gestemmt werden konnte, stellten die eifrigen Helfer einen Antrag für das Stadtbezirksbudget des Bezirksbeirates - und wurden bedacht: „Von dem Geld konnten wir das ganze Holz kaufen, geplant haben wir alles selbst“, so Steinbach. Die Sparkassen-Stiftung steuerte die wetterfesten Bänke bei, auf denen sich die Spieler ausruhen können, und Klaus Stier überließ dem TSV Ziegel und Folie für das Dach der Hütte: „Unsere Vereinsmitglieder haben alles selbst gemacht“, berichtet Steinbach.

Allerdings, gibt der Geschäftsführer zu, seien die vergangenen Monate nicht leicht gewesen: „Wegen Corona lag ja alles brach. Ich war wirklich überrascht, wie viele Mitglieder geholfen haben, vor allem am Wochenende, aber auch unter der Woche.“

Die Gesamtkosten der Anlage schätzt der Geschäftsführer auf maximal 15 000 Euro. Das Inventar der Hütte, also Kühl- und Gefrierkombination sowie eine Doppelinduktionsplatte, haben sich die Vereinsmitglieder „zusammengesammelt“: bei einer Aktion einer Supermarktkette, die Scheine für Vereine ausgab, die Kunden sammeln konnten.

Zu einer neuen Anlage gehört freilich auch eine eigene Abteilung: Diese wurde vor rund zwei Monaten offiziell gegründet. Und nicht nur in der Boule-Abteilung freut sich der Vorstand seitdem über eine große Nachfrage: „Wir haben generell Zuwachs ohne Ende, im Fußball, bei den Kindern, aber auch den Senioren“, sagt Steinbach zu dem 320 Mitglieder starken Verein. Kein Wunder also, dass noch mehr geplant ist: Denn neben der Boule-Anlage ist bereits das nächste Projekt des TSV erkennbar: Eine ausgehobene Fläche, auf der zwei Beachvolleyballfelder entstehen. „Sie sollen nächstes Jahr fertig sein“, so Steinbach.

Bevor sich die zahlreichen Gäste, darunter auch Bezirksbeiräte, Sponsoren und Vertreter der Stadt, an den Stahlkugeln versuchen konnten, gab es einige Ansprachen: „Viele Menschen denken, dass das kein Sport ist. Einen Anspruch auf die Bundesliga haben wir auch tatsächlich noch nicht. Aber der Spaß, dass wir zusammen sind, ist das Wichtigste“, erklärte Herbert Knörzer, Leiter der Boule-Abteilung. Sein Dank galt den Sponsoren, dem Bezirksbeirat Schönau, der Sparkassen-Stiftung, dem VdK und der Dachdeckerei Stier. Torsten Baum, Vorsitzender des TSV, bedankte sich bei allen Spendern: „Und den fleißigen Helfern, die ihre Freizeit geopfert haben, um alles fertigzustellen.“ Die Stadträte Andrea Safferling (SPD) und Andreas Parmentier (LI.PAR.Tie) lobten ebenfalls das Engagement und wünschten viel Erfolg.

Wertvolle Tipps

Wer sich dann an den Kugeln versuchen wollte, bekam Tipps von den Mitgliedern: „Wir spielen mit zugelassenen Matchkugeln“, erklärte Abteilungsleiter Bernd Schmidt. Diese werden passend zur Größe der Hand ausgewählt. Die Laien erfuhren auch, dass die kleine Kugel, der sich die Großen möglichst nähern sollen, Schweinchen heißt. Oder dass gute Würfe mit dem Handrücken nach oben aus dem Handgelenk entstehen. Mit der neuen Anlage sind die TSVler jedenfalls rundum zufrieden - und können nun, zumindest auf der Anlage, endlich eine ruhige Kugel schieben: „Es war wirklich eine riesige Arbeit. Aber hat sich gelohnt“, resümiert Steinbach. Spieler sind auf dem Sportgelände in der Rudolf-Maus-Straße übrigens jederzeit willkommen. Derzeit spielen zwei Gruppen: Die Gymnastik-Frauen mittwochs um 17 Uhr, und die Gruppe um Herbert Knörzer und Bernd Schmidt sonntags um 10 Uhr. Interessierte können gerne dazukommen. Nähere Infos zur neuen Abteilung und den Spielmöglichkeiten gibt es bei Herbert Knörzer (0621/78 32 09 oder 0176/43 13 92 52) und Bernd Schmidt (0160/95 35 19 73).