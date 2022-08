Mehr als 30 Teilnehmer haben in den Gärten im Centro Verde in der Neckarstadt-Ost Bücher, Haushaltswaren, Spielzeug und Kleidung angeboten. Viele Nachbarn aber auch Gäste aus anderen Mannheimer Stadtteilen sowie aus Weinheim und Plankstadt nutzten die Möglichkeit, um ins Gespräch zu kommen, kleine Schätze zu entdecken und einen Blick in die Gärten zu werfen.

Zwei Kinderbücher für drei

...