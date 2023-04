Schlagstock entrissen und zwei Polizisten verletzt – tätlicher Angriff in Viernheim

Viernheim. Zwei Polizisten sind in Viernheim am Donnerstagabend erheblich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, haben Kunden eines Einkaufsmarktes in der Heidelberger Straße die Polizei gegen 18.45 Uhr verständigt, als ein Mann versuchte in ein anderes Fahrzeug zu gelangen. Die eingesetzten Beamten trafen den 21-jährigen Heidelberger daraufhin auf dem Parkplatz an. Dieser zeigte sich sofort aggressiv, wobei ein Gespräch laut Polizei nicht möglich war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut der Polizei, gelang es dem Mann einem Beatmen den Schlagstock zu entreißen, mit dem er in der Folge auf die 31 Jahre alte Polizistin und ihrem 52-jährigen Kollegen einschlug und zudem den Streifenwagen beschädigte. Nach Eintreffen weiterer Kräfte konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden. Er musste sich aufgrund deutlicher Anzeichen auf Drogenkonsum einer Blutentnahme unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund seines Gesundheitszustands in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.