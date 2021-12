"Schafweide" verkauft: Investor bebaut Gelände in der Neckarstadt-Ost

Mannheim. Die Bauarbeiten für das neue Studio des SWR haben bereits begonnen, das Konzept für die Gestaltung der Grün- und Freifläche wurde im September festgelegt – jetzt hat Investor Brutschin Mannheim-Neckar das rund 5200 Quadratmeter große Grundstück Schafweide neben dem SWR-Neubau notariell erworben. Das Gelände liegt an der Friedrich-Ebert-Brücke zwischen Neckaruferbebauung, gewerblichen Schulen und Universitätsklinikum.

Dort in der Neckarstadt-Ost wird die Firma Wohngebäude in einer gestapelten Modulbauweise als Holz-Hybrid-Konstruktion errichtet. Der maximal sechsgeschossige Bau enthält mehr als 60 barrierefreie Wohnungen und bietet im Erdgeschoss Platz für Büro-, Gemeinschafts-, Co-Working-Räume, eine Bäckerei, ein Bistro sowie ein Lesecafé. Auch eine Kindertagesstätte und eine eingeschossige Tiefgarage sind vorgesehen. Baubeginn ist frühestens 2023.

Konzept, nicht Preis überzeugt

Baubürgermeister Ralf Eisenhauer freut sich über den Abschluss mit dem Investor: „Neben einer klimagerechten Bauweise mit einem Energiestandard von mindestens KfW 40 findet auch die Quote für preisgünstiges Wohnen hier Anwendung“, sagt er. Vergeben wurde das Grundstück durch ein Konzeptverfahren – das heißt, nicht an den Höchstbietenden, sondern zu einem Festpreis an den Investor, der das überzeugendste Konzept für die künftige Entwicklung der Fläche vorlegt. Dafür gab es drei Schwerpunkte: Nutzungskonzept, Städtebau/Architektur und Ökologie/Freiraum.

