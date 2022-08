Rundgang über das Buga-Gelände

Die Arbeitsgemeinschaft 60plus im SPD-Kreisverband Mannheim lädt zum Besuch des Bundesgartenschau-Geländes auf dem Spinelli-Areal ein: Am Mittwoch, 14. September, um 16.30 Uhr, können sich Interessierte ein Bild davon machen, wie die Buga-Arbeiten laufen.

„Aus dem einstigen Militärgelände mit seinen geraden Strukturen und der flachen Topographie wird Schritt für Schritt das zukünftige Ausstellungsgelände sichtbar – mit einem einladenden Willkommensbereich, einem visionären Experimentierfeld mit Zukunftsgärten im Norden und der U-Halle als Herzstück“, so die SPD in ihrer Einladung. „Eine verlassene Tankstelle wird während der BUGA 23 in einen modernen Kiosk verwandelt. Überall auf der riesigen Fläche von Spinelli finden sich Erinnerungen an die Vergangenheit des Geländes als US-Militärkaserne.“ Nach der Führung lädt die SPD zu einer Einkehr ins PSV-Schützenhaus Im Pfeifferswörth 17 an der Riedbahnbrücke ein. Für das Buga-Gelände wird die AG 60plus außerdem einen Baum spenden.

Bitte um schnelle Anmeldung

Zur Planung bittet die SPD um eine schnelle Anmeldung an Harry Kroiß vom Vorstand der AG 60plus: per Mail (harry.kroiss@t-online.de) oder Telefon (0160-6371065). Bei der Anmeldung soll angegeben werden, ob man am anschließenden Essen teilnimmt. Treffpunkt ist am 14. September um 16.30 Uhr auf dem Spinelli-Platz vor dem Buga-Gebäude 1585. Die Anfahrt ist mit dem Fahrrad, dem Auto oder der Straßenbahn Linie 7 (Haltestellen „Talstraße“ oder „Adolf-Damaschke-Ring“) möglich. Das gemeinsame Essen ab 19 Uhr findet im PSV-Schützenhaus, Im Pfeifferswörth 17, an der Riedbahnbrücke statt. red/baum