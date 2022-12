Rund um die Nachtigall

„Sing, Nachtigall sing!“: Unter diesem Titel präsentiert die Musikschule Orffeo am Dienstag, 20. Dezember, um 19 Uhr in T 2, 16 Lieder, Gedichte und Merkwürdiges über den Pavarotti unter den Vögeln, der zu den Drosseln gehört.

Die „Sängerin der Nacht“ singt nicht nur in der Nacht. Auch am späten Nachmittag ist sie im Buschwerk seitlich von vierspurigen Ausfallstraßen oder Autobahnüberführungen zu hören. Eine gute Stunde nach Mitternacht folgen ihr nach einer genau festgelegten „Vogeluhr“ auch andere. Aber bis dahin haben sich die Verliebten dann auch satt geliebt, gesehnt oder gelitten unter ihrer musikalischen Begleitung.

Er singt, sie wählt aus

Die Nachtigall – der Artikel führt seit Jahrhunderten in die Irre. Denn sie singt gar nicht. Er singt und sie wählt dann den betörendsten Sänger aus. Bei bis zu 120 verschiedenen Melodien, die jedes Nachtigallenmännchen zur Verfügung hat, sicherlich keine leichte Entscheidung. Sein Gesang betört aber nicht nur Artgenossinnen, sondern auch uns. Darüber erzählen Lieder und Texte aus aller Welt vom Spätmittelalter bis zu Frühmoderne – betörend oder auch schmerzlich.

Mitwirkende an diesem Abend sind Alfred Baumgartner (Bariton, Gitarre, Kunstpfeifen, zudem Liederauswahl, Moderation) und Wolfram Blank (Bariton und Co-Leitung des Projektes). Die Premiere findet am Dienstag, 20. Dezember, um 19 Uhr, in der Orffeo Musikschule in T 2, 16 statt. ost