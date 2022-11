Mannheim. In Mannheim-Schwetzingerstadt ist ein Roller gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 22:30 Uhr bis Samstag, 17:00 Uhr an der Ecke Kopernikusstraße/Augartenstraße einen Kleinkraftroller gestohlen. Der Wert des Rollers soll rund 2.000 Euro betragen. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621/441125.

