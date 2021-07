Reparier-Tipps in der Friedenskirche

Am Samstag, 24. Juli, von 11 bis 13 Uhr ist es wieder soweit: Das Repair Café der ChristusFriedenGemeinde in der Friedenskirche findet wieder in Präsenz statt. Kaputte Toaster, Kaffeemaschinen, Fahrräder, Stereo-Anlagen, Uhren und Spielsachen können endlich wieder vor Ort im Gemeindesaal der Friedenskirche gemeinsam mit Experten repariert werden. Das alles unter Einhaltung eines Hygiene-Schutzkonzepts im Rahmen der geltenden Corona-Verordnung.

Die Räumlichkeiten der Friedenskirche bieten genügend Platz, um geltende Abstandsregeln einzuhalten, und können gut gelüftet werden. Spender für die Handdesinfektion stehen bereit. Besucher und Mitarbeiter müssen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Personen ist beschränkt. Die Teilnahme ist möglich für Getestete, Geimpfte, Genesene bei Erfassung der Kontaktdaten. Informationen auf der Homepage der ChristusFriedenGemeinde: www.christusfriedengemeinde.de. ost