Reifen abmontiert - Diebe auf der Schönau und Rheinau aktiv

Mannheim. Auf Autoreifen haben es Diebe auf der Schönau und der Rheinau abgesehen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren zwischen Freitag, 13.30 Uhr und Montag, 6.30 Uhr, bislang unbekannte Täter über einen Zaun geklettert und so auf das Gelände einer Firma in der Memeler Straße gelangt.

Von dort transportierten sie 16 Reifen sowie Alufelgen im Wert von 1600 Euro ab – aufgrund der Menge geht die Polizei davon aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde. Auch in der Rhenaniastraße kam es zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 2 Uhr, zu einem Diebstahl.

Hier wurden alle vier Reifen eines geparkten Autos abmontiert. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen.