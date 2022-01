Raubüberfall auf Einkaufsmarkt - Täter kann flüchten

Limburgerhof. Ein Täter hat bei einem Einbruch auf einen Einkaufsmarkt einen vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Mann trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen fußläufig unerkannt flüchten. Der Raubüberfall ereignete sich am Samstag gegen 21.40 Uhr in der Landauer Straße in Limburgerhof.

Der männliche Täter soll 170 Zentimeter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Er war mit dunkler Joggingjacke und weißer Jogginghose bekleidet. Zur Tatzeit befanden sich noch Kunden im Markt. Die Polizei bittet darum, dass sich diese Kunden sowie weitere Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Täter machen können, beim Kriminaldauerdienst in Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632773 melden.