Radfahrerin missachtet Vorfahrt und wird bei Zusammenstoß leicht verletzt

Mannheim. Eine 22-jährige Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, zog sich die Frau lediglich Schürfwunden zu und eine weitere medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Die 22-Jährige befuhr am Freitagmittag die Rottfeldstraße im Mannheimer Stadtteil Almenhof. An der Kreuzung zur Mönchwörthstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ford-Fahrers und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß stürzte die 22-Jährige auf die Fahrbahn.

An ihrem Rad war augenscheinlich kein Schaden festzustellen. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro.