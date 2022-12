Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw in Heddesheim leicht verletzt

Heddesheim. Am gestrigen Freitagmorgen ist es in Heddesheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 54-jähriger Radfahrer an der Einmündung zur Kreisverbindungsstraße 4135 gegen 6.50 Uhr von einem Pkw übersehen. Vorher befuhr der Radfahrer die L541 in Richtung Hirschberg. In Folge der Kollision stürzte der Radfahrer und bleib verletzt auf der Straße liegen. Der Radfahrer wurde daraufhin mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

