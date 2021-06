Radfahrer achtet nicht auf Verkehr und stößt mit Auto zusammen

Mannheim. Ein 35-jähriger Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Rücken verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem Unfall kam es, als eine 46-Jährige am frühen Montagmorgen kurz vor 5 Uhr mit ihrem Auto im Mannheimer Stadtteil Waldhof von der Alten Frankfurter Straße kommend über die Carl-Reuther-Straße in Richtung Supermarkt-Parkplatz fuhr. Der 35-jährige Mannheimer radelte zeitgleich aus einer Firmenauffahrt auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Frau konnte den Zusammenprall trotz Bremsung nicht verhindern.

