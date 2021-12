Er ist bekannt als der Promi-Friseur in Mannheim. Seit mehr als einem halben Jahrhundert stylt Nicola Dedonato die Frisuren seiner Kunden und vieler prominenter Persönlichkeiten, seit genau 50 Jahren in seinem eigenen Salon in L 12, 7. Nico - wie ihn seine Kundinnen, Freunde und alle, die ihn kennen, rufen - steht mit 78 Jahren noch täglich im Geschäft, gemeinsam mit Emanuele, dem jüngeren

...