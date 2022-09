Die Tanzperformance „Papiere!“ feiert am Sonntag, 25. September, um 18 Uhr Premiere am Theater Felina-Areal (Holzbauerstraße 6-8). Weitere Vorstellungen sind am Donnerstag, 29. September, 20 Uhr, und am Freitag, 30. September, 18.30 Uhr. Auf dem Programm stehen dabei Livemusik von Johannes Hamm und Carlos Trujillo sowie Tanz von Amelia Eisen & Kevin Albancando.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die barsche Aufforderung ’Papiere!’ vorzuzeigen, verunsichert und macht Angst. Gerade für Menschen mit Migrationshintergrund ist diese Situation oft nicht folgenlos. Wer keine Ausweisdokumente mit sich trägt oder die falschen, wird verhaftet, verhört, nicht mehr als Mensch behandelt. Ohne sie sind wir entindividualisiert, schlimmstenfalls kriminalisiert“, heißt es in der Ankündigung zum Termin. „Dokumente beweisen und dokumentieren unser Leben, man glaubt ihnen im Zweifelsfall mehr als der Person, die über ihre Identität spricht.“ Zudem seien die Möglichkeiten ohne Ausweis massiv beschränkt –bis hin zum Paket, das auf der Post liegt und nur gegen Vorlage des Ausweises abzuholen ist.

Carlos Trujillos für diesen Abend geschriebene Komposition erzählt seine Geschichte auf dem Weg von Kolumbien nach Deutschland. Auf der Bühne wird sie von Amelia Eisen und Kevin Albancando umgesetzt, die ebenfalls ihren persönlichen bzw. familiären Weg nach Deutschland tänzerisch thematisieren. Karten gibt es unter Telefon 0621/33 64 88 6 oder online (karten@theater-felina-areal.de). red/baum