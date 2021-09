Pflege in der Pandemie

Auch Pflegeheimbewohner wünschen sich einen normalen Alltag mit Begegnungen, gemeinsamen Aktivitäten und einem schönen Miteinander. Doch durch die Corona-Pandemie änderte sich der Alltag teils enorm. Vieles, was gerade älteren Menschen das Leben lebenswert macht, wurde aufgrund der gesetzlichen Auflagen eingeschränkt oder unmöglich. Warum es trotzdem in Heimen zu Infektionsfällen kam, war immer wieder Thema. Die avendi-Pflegeeinrichtung Sandhofer Stich lädt rund um die Themen Pflege und Hygiene zu einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 29. September, 14 bis 18 Uhr, ein. An diesem Tag dreht sich alles um allgemeine Pflegeberatung und Hygiene.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Einhaltung und Beachtung der von Fachleuten entwickelten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen ist und bleibt in Zeiten eines erhöhten Infektionsgeschehens elementar wichtig“, bekräftigt Heimleiter Tim Wolf. Berichtet wird von den während der Pandemie gewonnen Erkenntnissen, wirkungsvollen Maßnahmen und das Thema Aktivierung. Auch Fragen rund um die Pflege werden von den Experten beantwortet. red/baum