Parkschwimmbad Rheinau nach Chlor-Austritt wieder geöffnet

Mannheim. Das Parkschwimmbad Rheinau ist seit Montagmorgen wieder für Badegäste geöffnet. Wie die Stadt Mannheim mitteilte, wurde der Defekt mittlerweile behoben.

Am Sonntag kam es in der Folge des technischen Defekts zum Austritt von Chlor. Die Menge war so gering, dass es zu keiner Zeit zu einer gesundheitlichen Gefahr der Besucherinnen und Besucher gekommen sei. Dennoch wurde das Bad vorsichtshalber geräumt. Die Evakuierung verlief nach Angaben der Stadt Mannheim einwandfrei.

Nach erneuter Überprüfung der Anlage wurde die Ursache bekanntgegeben. Es handelte sich dabei um einen defekten Vakuumregler an einer Chlorgasflasche. Dieser wurde inzwischen ausgetauscht.