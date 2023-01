Parken neu geordnet

In allen Städten Baden-Württembergs soll nach einem Erlass des Verkehrsministeriums das Gehwegparken neu geordnet werden. Ungeordnetes Parken auf Gehwegen ist dann nicht mehr geduldet. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, wurden seit Anfang 2022 bereits die Stadtbezirke Schwetzingerstadt/ Oststadt, Jungbusch, Lindenhof und Neckarstadt-Ost planerisch überarbeitet. Nun ist der Mannheimer Norden mit Sandhofen an der Reihe. „Die Planungsarbeiten vor Ort werden voraussichtlich bis Mai andauern“, heißt es in der Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie sehen diese Planungen aus? „Die beteiligten Dienststellen bringen dabei Markierungen am Straßenrand an, um zu dokumentieren, welche Straßen später berücksichtigt werden. Die Parkstände werden jeweils an Beginn und Ende mit Winkeln angesprüht“, so die Stadt. Sie weist darauf hin, dass diese Markierungen noch keine Gültigkeit haben. Sie werden nämlich anschließend erst einmal im Bezirksbeirat Sandhofen vorgestellt. baum/red