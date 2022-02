Ostkirchen-Ritus mit Maria und dem Kind

Nach rund eineinhalb jähriger Umbauzeit soll die St. Pius Kirche in Neuostheim am 3. April als ökumenisches Zentrum feierlich wiedereröffnet werden. Hier werden dann die katholische Kirchengemeinde St. Pius, die Gläubigen der evangelischen Thomasgemeinde sowie die Ostkirche „Kyrill und Methodius“ unter einem Dach ihre Gottesdienste feiern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als sichtbares Zeichen für die ostkirchlichen Katholiken haben am Samstag Pfarrer Gerhard Schmutz sowie Messner und Wortgottesdienstleiter Bernhard Lindner mit dem Auto eine in Decken eingewickelte Marien-Ikone nach Mannheim gebracht. „Wir sind sehr dankbar, dass unsere Ikone rechtzeitig fertig geworden ist“, würdigt Schmutz im Gespräch mit dieser Redaktion das besondere Engagement des Ikonenschreibers Hans J. Veigel. Auch für den 77-jährigen Künstler aus Oberstenfeld bei Heilbronn habe das Werk eine hohe Emotionalität. Es hat sich viel getan, seit die Pius-Kirche Anfang Oktober 2020 für den Umbau geschlossen wurde. Aus den fein geschredderten Altären der Thomasgemeinde und von St. Pius ist ein gemeinsamer Altar für beide Religionsgemeinschaften entstanden. Nach einigen Versuchen mit dem Material soll der neue Bereich inmitten der Kirche in besonderer Farbgebung „etwas Neues, Verbindendes“ im künftigen Gotteshaus dokumentieren.

Platz an prominenter Stelle

Wie die Ikone entstand Als Holz für die Marien-Ikone wird eine verleimte Multiplex-Platte verwendet. Zur weiteren Sicherheit der Malerei wird ein Tuch auf das Brett geleimt. Darauf wird der Kreidegrund in circa zehn Schichten aufgebracht. Der Entwurf der Ikone wird auf das fertige Brett übertragen und eingeritzt. Danach wird die Ikone mit den ausgewählten Lascaux-Acrylfarben erschlossen, die Konturen der Zeichnung werden sichtbar gemacht. Danach erfolgt die Vergoldung der hierfür vorgesehenen Flächen mit 23 Karat Rotgold. Jetzt werden die Aufhellungen im Inkarnat und der Kleidung von Christus und der Gottesmutter gemalt. Dies geschieht mindestens in drei Schritten. In den Gesichtern werden die Übergänge der Farbflächen fein vermalt. Es folgt die Beschriftung der Ikone. Zum Abschluss wird ein Firnis mit UV-Schutz aufgetragen. tan

Eine hochrangige Jury hat sich außerdem in einem Künstlerwettbewerb für eine Installation „Thomas - Friede sei mit Euch!“ entschieden. Das moderne Kunstwerk wird seinen Platz an prominenter Stelle am Eingang zum Kirchenraum gegenüber der Heiligenfigur des katholischen Schutzpatrons St. Pius erhalten. Für die Ostkirche ist die neue Marien-Ikone von besonderer Bedeutung. Vorgabe der Gemeinde war der Typus der Gottesmutter Eleousa (zärtlich liebende). „Das Original stammt aus dem Jahr 1131. Das byzantinische Kaiserhaus hat die Ikone damals der Gemeinde in Kiew geschenkt“, erzählt Pfarrer Gerhard Schmutz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach der Zerstörung Kiews durch die Mongolen sei das Bildnis nach Norden, nach Vladimir gewandert – und schließlich 1475 im Moskauer Kreml gelandet. Seit der russischen Revolution 1917 ist die Ikone in einem Museum der Hauptstadt untergebracht. „Als nationaler Schatz wird sie jedoch bei besonderen Feierlichkeiten mit dem Moskauer Patriarchen in der großen Kreml-Kapelle gezeigt“, berichtet Schmutz.

Fantasie unerwünscht

„Es ist keine Neuschöpfung, sondern ein geschriebenes Glaubensbekenntnis“, erläutert der ostkirchliche Pfarrer, warum man von „schreiben“ spricht. Der 1944 in Künzelsau geborene Veigel, Leiter verschiedener Ikonenwerkstätten, betont in einem Info-Blatt „den wichtigen Aspekt“ seiner Arbeit: „Ich möchte im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten, Christen der westlichen Kirche einen Einblick in die Welt der Bilder der Ostkirchen – den Ikonen – geben, um damit einen kleinen Beitrag zur Ökumene leisten.“

Veigel erläutert dabei, dass sich Ikonenschreiber bei der Darstellung der heiligen Gestalten oder Geschehnissen nicht von der Fantasie leiten lassen dürfen, sondern die Ähnlichkeit zum Urbild ständig gewahrt werden müsse. „Doch trotz dieser Einschränkung der künstlerischen Freiheit ist die kunstvolle Ausarbeitung der vorgegebenen Themen gefordert“, erklärt der Künstler, der seit 1984 Ikonen „schreibt“.

„Im neuen ökumenischen Zentrum wird künftig die Bibel immer offen daliegen und damit die evangelische Thomasgemeinde repräsentieren. Der Tabernakel symbolisiert die Katholiken und die Ikone eben den ostkirchlichen, byzantinischen Ritus“, erläutert Bernhard Lindner die Bedeutung des Werks für die Ökumene.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3