Online-Foren in Quartieren

Die Stadt entwickelt derzeit den Masterplan Mobilität 2035 und möchte nach der Auftaktveranstaltung nun auch die Bürgerinnen und Bürger über verschiedene Beteiligungsformate einbeziehen. Geplant sind im Juni eine Onlinebeteiligung sowie fünf Stadtteilforen. „So soll zum einen Transparenz über die Planungen geschaffen werden, zum anderen sollen gemeinsam konkrete Hinweise und Anregungen für den weiteren Prozess erarbeitet werden“, heißt es in einer Mitteilung der Kommune.

Direkter Dialog

Über die Onlinebeteiligung sind Interessierte aufgerufen, bis 30. Juni an einer Umfrage zum Mobilitätsverhalten teilzunehmen sowie die Ziele des Masterplans einzusehen und zu kommentieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Stärken und Defizite in einer Karte zu verorten. Parallel zur Onlinebeteiligung sind fünf Stadtteilforen geplant. Die Stadtteilforen dienen laut Stadt dazu, in einen direkten Dialog zu treten und die lokalen Probleme zu beleuchten, und zwar: am 18. Juni Mannheim Nord (Sandhofen, Schönau, Waldhof), am 19. Juni Ost (Feudenheim, Käfertal, Vogelstang, Wallstadt), am 24. Juni Kernstadt (Innenstadt/Jungbusch, Lindenhof, Schwetzinger-/Oststadt), am 25. Juni Süd (Friedrichsfeld, Neckarau, Neuostheim/Neuhermsheim, Rheinau, Seckenheim) und am 26. Juni Neckarstadt (Neckarstadt-Ost, Neckarstadt-West). Infos unter: www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/masterplan. aph