Noch helfende Hände gesucht

Seit Beginn des Jahres feiert der Stadtteil Neckarstadt sein 150-jähriges Bestehen. Ein Höhepunkt soll das Jubiläumsfest auf dem Alten Meßplatz vom 1. bis 3. Oktober sein, das Ehrenamtliche der Initiative „150 Jahre Neckarstadt“ organisieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Initiative mitteilt, braucht es für die „Durchführung des bunten Treibens auf Platz und Bühne noch dringend Unterstützung“. Insbesondere für folgende Bereiche und Zeiten. Samstag, 1. Oktober: Getränkeausschank 15 bis 19 Uhr, 19 bis 22 Uhr, Platzorganisation 15 bis 19 Uhr, 19 bis 22 Uhr. Sonntag, 2. Oktober: Getränkeausschank 11 bis 15 Uhr, 15 bis 19 Uhr, 19 bis 22 Uhr, Platzorganisation 10 bis 14 Uhr, 14 bis 18 Uhr, 18 bis 22 Uhr. Montag, 3. Oktober: Getränkeausschank 11 bis 15 Uhr, 15 bis 19 Uhr, Platzorganisation 10 bis 14 Uhr, 14 bis 18 Uhr, 18 bis 21 Uhr.

Wer unterstützen will, kann sich unter helfen@neckarstadt150.de oder per Telefon an 0157/50449625 (Lukas Kraus) oder 0152/53468138 (Ralf Philipp) melden. Ein Jubiläumsshirt wartet als Dank auf die Helfer, heißt es von der Initiative. Jede helfende Hand sei auch zu anderen Zeiten willkommen, auch als Team kann geholfen werden, so die Ehrenamtlichen. red