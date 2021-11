„Wir sind wieder da, wir machen einen Neustart auf halbem Weg zur Normalität“ – so kündigen die Organisatoren Holger Schmid und Hartmut Walz die diesjährige, 18. Ausgabe der Langen Nacht der Kunst und Genüsse an, die am Samstag, 6. November, von 17 bis 22 Uhr von den Gewerbetreibenden in Mannheims Stadtteilen veranstaltet wird. Rund 120 Einzelhandelsgeschäfte, Vereine und Kirchengemeinden in

...