Neuer Prinz wird früher gekürt

Plötzlich keimte Hoffnung auf: „Sofort liefen die Drähte heiß“, erzählt Feuerio-Vizepräsident Oliver Althausen. Nach den ersten Andeutungen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dass Lockerungen der Corona-Regeln bereits vor Fasnacht greifen, habe es „mehr als drei Dutzend Anfragen innerhalb von zwei Tagen“ gegeben, ob am Wochenende doch die Feuerio-Fasnachtsfete, ein Kindermaskenball oder andere Events stattfinden und wie man an Karten komme. Doch das sei völlig unrealistisch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Innerhalb weniger Tage lassen sich weder Programm noch Locations für diese Veranstaltungen mit sonst mehr als zweitausend Besuchern auf die Beine stellen, um unser Publikum in gewohnter Feuerio-Qualität erfreuen zu können“, stellt Feuerio-Präsident Bodo Tschierschke klar. Es bleibe dabei, dass die Kampagne nicht stattfinde.

„Der Zuspruch zu unseren Garden ist weiter sehr groß“: die Kleinsten von Mannheims größter Karnevalsgesellschaft, dem Feuerio. © Feuerio

Und doch ist der größte und älteste Mannheimer Karnevalsverein ab dem „Schmutzigen Donnerstag“ öffentlich überall präsent. Ab heute bis Fasnachtsdienstag laufen sowohl im FahrgastTV in Bussen und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) als auch im Programm vom Rhein-Neckar-Fernsehen kurze, vom Feuerio-Marketingteam um Markus Merz kreierte Filmchen, die für nächstes Jahr wieder Fasnacht in gewohnter Weise versprechen. Auch auf Facebook und Instagram sind die Filmchen zu sehen, ferner meldet sich der Prinz der nächsten Kampagne bereits auf Facebook zu Wort – per Videobotschaft, aber mit verfremdeter Stimme.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dieser Prinz stand bereits für diese Kampagne bereit und sei nun „in der Warteschleife“, formuliert es Althausen – wird sein Amt also in der Kampagne 2022/23 ausüben. Sein Name soll aber nicht so lange geheim bleiben wie sonst. „Entgegen der bisherigen Tradition des Feuerio ist die Prinzensuche bereits für den 11. November 2022 geplant“, kündigt Tschierschke an, den gewohnten närrischen Kalender zu ändern. „Inthronisiert wird aber, wie bisher, beim Weißen Ball im Januar“, ergänzt Vizepräsident Stefan Hoock. Und erst ab diesem Zeitpunkt wird der Prinz auch unterwegs sein. Bis November plant der Verein aber einen monatlichen Podcast mit und über den Prinzen, ohne seine Identität preiszugeben, immer am 11. eines jeden Monats.

In der vergangenen – ausgefallenen – Kampagne hatte der Feuerio noch eine Fernsehsitzung bei RNF organisiert mit Beiträgen zahlreicher anderer Vereine, aber komplett auf eigene Kosten. „Wenngleich die Einschaltquote uns recht gab, war dies ein Kraftakt“, berichtet Stefan Hoock, den der Feuerio „in Quantität und Qualität kritisch evaluiert“ habe. Ergebnis war, dass es keine Wiederholung und auch keine anderen Online-Veranstaltungen gibt. „Es sind keine geeigneten Programmpunkte, die unserem Qualitätsanspruch genüge tragen, vorhanden“, so Hoock. „Wir denken, dass dies für den Zuspruch zur Fasnacht nach Corona besser ist, als ein abgespecktes Programm anzubieten.“, bekräftigt Bodo Tschierschke.

Komplett im Lockdown ist der Feuerio indes nicht. Das Stimmungsmacher-Trio „Drei Prinzen“ hat verschiedene Auftritte bei anderen Vereinen in der Region absolviert, die Garden haben größtenteils nach Hygieneregeln weiter trainiert. „Die Motivation der jungen Leute ist uns durch vollen Einsatz der Trainerinnen, Betreuerinnen und des gesamten Teams in der breiten Masse gelungen, der Zuspruch zu unseren Garden ist weiterhin sehr groß“, so Oliver Althausen. Es habe verschiedene Teambildungsmaßnahmen und gemeinsame Onlinetrainingseinheiten mit befreundeten Vereinen gegeben, ein neuer Schautanz sei einstudiert. Allerdings wolle ihn der Feuerio nicht vor einer Aufführung online ins Netz stellen.

Wirtschaftlich habe sich der Verein auf die Pandemie und die Absage der Veranstaltungen einstellen können, „so dass wir diese Kampagne ohne größere finanzielle Verluste stemmen werden können“, betont Tschierschke erleichtert. Auch der Mitgliederstand sei stabil.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Neckarstädter „Schlappmäuler“ konnten sogar „trotz der aktuellen Situation ein paar neue Mitglieder gewinnen“, freut sich Schriftführerin Lisa Lederer. Veranstaltungen und Orden gebe es aber nicht, einige Elferräte hätten nur in „zivil“ an Veranstaltungen von anderen Vereinen teilgenommen. Die „Ladies“ trainierten unter den vorgegebenen Hygienebestimmungen einmal in der Woche, „Minis“ und unser Männerballett hätten aber eine Trainingspause eingelegt.

Wirtschaftliche Probleme treten habe der Verein „zum Glück“, keine, so Lederer: „Durch die Einnahmen der Mitgliedsbeiträge und diverse Spenden überstehen wir auch dieses Jahr ohne Einbußen“, und am 16. Juli beim Neckarstadt-Fest im Herzogenriedpark werden die Mitglieder des 1978 von Mitarbeitern der Justizvollzugsanstalt initiierten Karnevalsvereins wieder öffentlich präsent sein.