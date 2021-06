Neue Bushaltestelle wird eingeweiht

Lange haben die Kunden darauf warten müssen, das Lilienthal-Center in der Amselstraße in Sandhofen endlich mit dem Bus erreichen zu können. Nun ist es soweit. Am kommenden Montag, 14. Juni, wird die neue Haltestelle der Buslinie 51 direkt am Einkaufszentrum eingeweiht.

Gute Zusammenarbeit

Der Wunsch nach einer öffentlichen Anbindung an das Nahversorgungszentrum seitens der Mannheimer Bürger, vor allem aus dem Mannheimer Norden, war groß. Deshalb wurden im Lilienthal-Center im Jahre 2019 circa 3000 Unterschriften für das Projekt gesammelt. Dank der anschließenden konstruktiven Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung der Stadt Mannheim und den Rhein-Neckar-Verkehrsbetrieben nahmen die Dinge ihre Lauf und es konnte nach rund zweimonatiger Bauzeit die Bushaltestelle errichtet werden. Die Durchführung der Baumaßnahmen und die Investitionskosten hat das Lilienthal-Center übernommen.

Das Lilienthal-Center wurde im November 2016 vollständig revitalisiert und wieder eröffnet. Es ist im Eigentum der Unternehmensgruppe Dr. Adlinger & Fischer, der es ein großes Anliegen ist, den Bürgern und Kunden attraktive Einkaufsmöglichkeiten – insbesondere des täglichen Bedarfs – zu ermöglichen.

Vier Mal pro Stunde

Nach Angaben des Eigentümers wird der Halt zunächst vier Mal pro Stunde angefahren. Zukünftig sollten, so heißt es in der Pressemitteilung, dann die Busse dort voraussichtlich sechs Mal stündlich verkehren.

