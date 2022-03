MVV verlegt Leitungen

Die Netzgesellschaft des Mannheimer Energieunternehmens MVV, die MVV Netze GmbH, erneuert in der Heinrich-Lanz-Straße 24 bis 40 zwischen der Schwetzinger Straße und der Reichskanzler-Müller-Straße in Mannheim-Schwetzingerstadt in sieben Bauabschnitten die Gas und Wasserleitungen. Das teilt das Unternehmen mit. MVV Netze ersetzt demnach zwischen der Schwetzinger Straße und der Reichskanzler-Müller-Straße die bestehenden Leitungen. Gleichzeitig verlegt das Unternehmen teilweise neue Gas- und Wasser-Hausanschlüsse. Die Arbeiten beginnen am Montag, 7. März, und werden voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen.

Straße wird zur Sackgasse

Für den ersten Bauabschnitt wird die Heinrich-Lanz-Straße laut MVV vorübergehend zur Sackgasse. Die Ein- und Ausfahrt ist dann für etwa drei Wochen nur über die Schwetzinger Straße möglich. Je nach Baufortschritt wird es abschnittsweise alle zwei bis drei Wochen Richtungsänderungen für die Befahrung der Heinrich-Lanz-Straße geben. Umleitungen während der Baumaßnahme werden, so die MVV, rechtzeitig ausgeschildert. Die Parkplätze müssten auf beiden Seiten der Heinrich-Lanz-Straße abschnittsweise entfallen. Die Zugänge und Einfahrten zu den Gebäuden in der Heinrich-Lanz-Straße 24 bis 40 seien abber „jederzeit möglich“. Der Radweg wird über einen Parkstreifen geführt.

„MVV bringt mit dieser erforderlichen Maßnahme sein Gas- und Wassernetz auf den neuesten Stand“, so das Unternehmen, das die Betroffenen um „Entschuldigung für die damit verbundenen unvermeidlichen Beeinträchtigungen“ bittet. Für Fragen und Anregungen ist MVV jederzeit per Mail an kontakt@mvv.de zu erreichen. Die Anwohnerinnen und Anwohner hat MVV mit einem separaten Anschreiben informiert. red/aph

