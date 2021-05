Am Sonntag, 16. Mai, von 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr, lädt die Mannheimer Liedertafel zum Offenen Familiensingen erstmals im Online-Format. Das Offene Familiensingen soll Familien mit Kindern ein gemeinsames Musikerlebnis ermöglichen. Babys und Kinder (bis zum Alter von sechs Jahren) sind mit ihren Eltern, Großeltern oder sonstigen großen Menschen eingeladen, vom heimischen Bildschirm aus mitzusingen oder einfach nur zu lauschen. Das Kindersingen findet diese Woche erstmals im Online-Format statt, was von der Liedertafel im Rahmen ihres erwachsenen Mitsingprogramms, dem Offenen Chorsingen, bereits mit großem Erfolg erprobt wurde. Das Programm wird geleitet von Karolina Münch und von wechselnden Musikern und Musikerinnen begleitet. Mitmachen kann jeder. Einfach per Mail formlos unter kontakt@mannheimerliedertafel anmelden. Die Zugangsdaten werden dann nach der Anmeldung zugesendet. scho

