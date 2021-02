„Miteinanderfüreinander“ lautet das Motto des Stadtteilvereins Neuostheim. Bestes Beispiel dafür ist die Maskenspende-Aktion, die der rührige Stadtteilverein jetzt startete. „Das menschliche Miteinander im Verein ist derzeit wegen des Corona-Lockdowns schwierig, da fast alle Veranstaltungen, die unseren Verein ausmachen, einfach nicht stattfinden dürfen“, bedauerte die Vorsitzende, Stephanie Heiß.

Nachbarschaftshilfen ausgebaut

Weil Glühweinfest, Neujahrsessen und Bürgerstammtische sowie die ebenfalls für Anfang dieses Jahres geplante Mitgliederversammlung nicht stattfinden dürfen, ergriff der Vorstand des Stadtteilvereins die Initiative. Neuostheim rückte im übertragenen Sinne näher zusammen. Nachbarschaftshilfen, die im ersten Lockdown gegründet oder ausgebaut wurden, wurden im zweiten Lockdown wieder aktiviert. „Menschen gehen aufeinander zu, bieten Hilfe an und hören einander zu, trösten einander, geben Kraft und machen Mut“, dafür dankte die Vorsitzende allen Neuostheimern.

Wer auch immer Hilfe benötigt, kann sich beim Stadtteilverein melden unter E-Mail vorstand@neuostheim.info oder per Telefon 0621/411611 (Familie Drüppel).

Auch Dürer Lebensmittel in der Dürerstraße liefert wieder Lebensmittel für alle, die derzeit nicht selbst einkaufen gehen können oder wollen: Unter Telefonnummer 0621/43627026, Mobilfunknummer 0176/70434193 oder per Mail an die Adresse duererlebensmittel6@gmail.com können die Neuostheimer Lebensmittel bestellen, die ihnen dann vor die Haustür geliefert werden. „Inhaber Afzal ist einer der ersten gewesen, die in großem Umfang Hilfe angeboten haben“, lobte Heiß. Auch die Neuostheimer Gastronomen freuten sich über Bestellungen, meinte sie.

„Zeichen der Achtsamkeit“

„Auch wenn wir alle lieber auswärts essen und das gemütliche Ambiente bei unseren Gastronomen genießen, so müssen wir nicht auf das leckere Essen verzichten, dass wir hier in Neuostheim gewohnt sind“, sagte die Vorsitzende. Alle Gastronomen in Neuostheim bieten an, Gerichte zu bestellen und abzuholen. „Generell gilt: Wenn die Anwohner etwas benötigen, dann schauen sie sich erstmal in der Nachbarschaft um, denn Neuostheimer helfen einander“, betonte die Vorsitzende.

Jüngstes Beispiel ist die Maskenspende-Aktion des Stadtteilvereins. „Als Stadtteilverein möchten wir ein Zeichen setzen für mehr Achtsamkeit für unsere Mitmenschen, für mehr Miteinander und mehr Füreinander“, erklärte Stephanie Heiß. Daher spende der Stadtteilverein 600 FFP2 Masken für Vereinsmitglieder über 60 Jahre und alle, die aus welchen Gründen auch immer Masken benötigen, so die Vorsitzende.

Heiß dankte dem früheren Vorsitzenden, Stefan Bickmann, der die Masken organisiert hatte, sowie Rechnungsprüfer Luigi Ianuzzi, der sich spontan bereiterklärt hatte, die Masken in seinem zentral gelegenen Ilcapo-Exklusiv Maßatelier zu verteilen. „Wir wollten die Masken nicht einfach so anonym in die Briefkästen werfen“, erklärte Heiß.

Falls Neuostheimer Bürger die Masken aus gesundheitlichen Gründen nicht abholen könnten, werfe Beisitzerin Margoth Werner ihnen fünf einzeln verpackte FFP2-Masken einfach in den Briefkasten, so die Vorsitzende.