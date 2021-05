Mit frischem Grünzeug Begegnungsorte schaffen

Schnittlauch, Petersilie oder Borretsch: An gleich sieben Stellen im Stadtteil Schönau hat das Quartierbüro der Caritas Kräuter-Zupfstellen eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger können hier nach Herzenslust zupfen, um mit dem frischen Grün ihre Speisen zu verfeinern.

AdUnit urban-intext1

Kräuter-Zupfstellen auf der Schönau Das Projekt Schönauer Kräuter-Zupfstellen wird vom Quartierbüro der Caritas koordiniert. Bürger sind eingeladen, sich Kräuter abzuzupfen. Die Stellen befinden sich an bislang sieben Punkten des Vororts und werden von der Bürgerschaft betreut. Zu finden sind die Kräuter an diesen Standorten: Schönauer Gemeinschaftsfeld (Viernheimer Weg), Quartierbüro (Rastenburger Straße 38), Haus Miteinander (Albert-Fritz-Weg 4), Jugendhaus (Endstelle Schönau), Seniorentreff (Pillauer Straße 15), Emmauskirche (Garten) und bei Johanna Schmidt (Sohrauer Str. 31). Der Bezirksbeirat unterstützt das Projekt mit 500 Euro aus seinem Budget. Das Schönauer Caritas-Quartierbüro hat – gemeinsam mit dem Rheinauer Büro – für seine Garten- und Umweltprojekte den mit 3000 Euro dotierten zweiten Platz beim Umweltpreis der Erzdiözese Freiburg erreicht. baum

„Jeder Schönauer kann zu Fuß in fünf Minuten eine der Stellen erreichen“, erklärt Christian Endres vom Quartierbüro. Das Projekt richte sich zwar überwiegend an die Menschen, die keinen Garten haben, doch alle sind an den Hochbeeten willkommen, bekräftigt er. „Wir wollen so Begegnungen schaffen und Kontakte zwischen den Menschen fördern.“

Hoffnung auf weitere Standorte

Am Schönauer Gemeinschaftsfeld, vor dem Quartierbüro, dem Haus Miteinander, dem Jugendhaus, dem Seniorentreff, der Emmauskirche und im Garten von Johanna Schmidt gibt es bereits bepflanzte Beete: „Das ist aber eine offene Liste, die jederzeit fortgeführt werden kann“, hofft Endres auf weitere Standorte.

Am Schönauer Haus Miteinander, einer Wohn- und Lebensgemeinschaft für Menschen mit Behinderung, warten die Bewohner bereits auf den angekündigten Pressebesuch. Lukas Kraus, Daniela Amon, Stefanie Laws, Angelo Rippberger und Haiko Schilling haben hier mit Renate Müller eifrig gepflanzt, berichtet Geschäftsführer Tobias Aigenmann. Texte informieren hier nicht nur über die einzelnen Kräuter, sondern auch über deren Heilwirkung.

AdUnit urban-intext2

Auch am Jugendhaus, direkt an der Endstelle der Straßenbahn, hat Carmen Bauer ein hübsches Hochbeet aufgestellt und beschildert. Ursprünglich war hier geplant, dass die Jugendlichen beim Zimmern mit anpacken, doch Corona-bedingt musste das verschoben werden, berichtet Leiterin Nadine Schantz. Und ein paar hundert Meter weiter – bei der evangelischen Schönaugemeinde – wartet ebenfalls ein großes Beet darauf, besucht zu werden: Hier ist mitten in Pandemie-Zeiten ein Ort im Grünen entstanden, der vor allem Begegnungsstätte sein soll: „Dieser Garten ist eine Bereicherung für die Schönau“, sagt Endres über „die Villa“, die bald eröffnet werden soll. Die Kräuter – darunter beispielsweise auch Exemplare wie „Jiaogulan“ – das Kraut der Unsterblichkeit – dürfen freilich schon gezupft werden.

Unterstützung vom Bezirksbeirat

Die Idee zu dem Kräuter-Projekt sei im vergangenen Jahr entstanden, berichten Endres und und seine Kollegin Sabine Elagy beim Rundgang durch den Stadtteil. Denn schon länger erfreuen sich die Bürger des Vororts an dem Gärtchen des Gemeinschaftsfeldes: „Und weil das so gut angenommen wurde, haben wir uns entschlossen, die Zupfstellen einzurichten“, sagt Endres.

AdUnit urban-intext3

Der Bezirksbeirat Schönau hat das Projekt über sein Budget mit 500 Euro unterstützt. Deshalb machen sich auch die beiden Jung-Räte Hana Kadrija und Simon Schwerdtfeger (beide 23, SPD) vor Ort ein Bild. „Dieses Projekt bringt richtig Leben in den Stadtteil“, lobt Schwerdtfeger den Einsatz des Quartierbüros.

AdUnit urban-intext4