Mit engem Kontakt zu Künstlern

In diesem Jahr wird das fünfjährige Bestehen einer ungewöhnlichen Partnerschaft zwischen Kultur Events Rhein Neckar und dem Pflegeheim der Theodor Fliedner Stiftung gefeiert. Kultur-Events Rhein-Neckar ist ein gemeinnütziger Verein, der derzeit aus drei verschiedenen Veranstaltungsreihen besteht.

Programm 2023 Kultur Events 2023 in der Theodor-Fliedner-Stiftung in der Fritz-Salm-Straße 5 auf Turley jeweils donnerstags um 19 Uhr: 9. Februar: Ein Heinz Erhard Abend mit Dieter Dietrich (Text) und Eckhard Stadler (Piano). 9. März: „Oh! Sagte Herr K.“ - Ein Brechtabend mit Bettina Franke (Text) und Bernd Köhler (Gitarre). 11. Mai: „Timeless“ - Ein Konzert mit Jelena Engelhardt (Harfe) und Vladimir Bussovikov (Akkordeon). 13. Juli: „Da muss der Handwerker ran - Kabarett mit Mafalda. 14. September: „Dexter im Quadrat“ - musikalische Lesung mit den Schwiegersöhnen Mannheims. 12. Oktober: „Superspreading Love“ mit Monika-Margret Steger (Gesang) und Björn Klumpp (Gitarre). 9. November: „Herbstvergnügen“ Lesung mit Hedwig Franke. 14. Dezember: Weihnachtskonzert mit Noemi Zimdahl (Violine) und Malte Zimdahl (Piano). ost

Mit der Veranstaltungsreihe „Feudenheimer Kultur-Events“ wird der Vorort im Mannheimer Osten bespielt, die Veranstaltungsreihe „Turley Kultur-Events“ versorgt seit 2018 das Betreute Wohnen der Thedor-Fliedner-Stiftung auf Turley mit Lesungen, Konzerten und Kabarett-Veranstaltungen, und die Reihe „Kultra Mundi“ wertet die Trauerhallen der Region mit kulturellen Veranstaltungen auf.

Kultur Events im Theodor Fliedner Haus in Feudenheim gibt es seit Dezember 2017. Rahel Mangold, Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins, hatte den Vertrag mit Thomas Seifert, dem damaligen Leiter des Theodor Fliedner Hauses, geschlossen. Sie erklärte: „Der Veranstaltungsort war uns als Verein wichtig. Wir wollten nie große Veranstaltungen, sondern kleine und intime Events mit Kontakt zu den Künstlern sowie zum Publikum. Vor allem aber wollten wir die Kultur zu den alten Menschen bringen, die Kultur lieben aber nicht mehr raus können.“ Sie habe Seifert beim Weihnachtsmarkt getroffen und gefragt, ob er Interesse habe. „Und er hat sofort ja gesagt“, freute sich Mangold.

Am 2. Dezember 2017 fand der erste Kultur Event im Theodor Fliedner Haus in Feudenheim statt: The Chorissimen mit „Swinging Christmas“. „Seitdem waren wir zwei bis viermal im Jahr mit Kultur Events im Theodor Fliedner Haus in Feudenheim – bis Corona kam.“ Da deshalb immer wieder Veranstaltungen abgesagt werden mussten, finden derzeit keine Kultur Events mehr im Theodor Fliedner Haus in Feudenheim statt, sind dort auch für 2023 nicht geplant, „weil die Planungssicherheit fehlt“, so Mangold.

In Corona-Zeiten nicht möglich

Dass wegen Corona und den damit verbundenen Hygienevorschriften, derzeit keine Kultur Events im Theodor Fliedner Haus möglich sind, bedauert auch der neue Leiter des Hauses, Andreas Schulmeister. Er war unter Seifert schon stellvertretender Leiter und hat die Leitungsaufgabe im April dieses Jahres von seinem Vorgänger übernommen. Für die Bewohner des Hauses seien die großartigen Veranstaltungen von Kultur Events Rhein Neckar e.V. immer eine willkommene Abwechslung gewesen, von denen sie auch danach noch lange erzählten. Außerdem mussten die Bewohner des Hauses keinen Eintritt zahlen, sondern nur die Gäste. Denn auch das ist ein Credo von Kultur Events Rhein Neckar e.V.: Kultur Events sollten bezahlbar sein, so dass jeder sich den Eintritt leisten kann.

Lesung mit Nora Noé

Das gilt auch für die Veranstaltungsreihe „Turley Kultur-Events“, die seit 2018 das Betreute Wohnen der Theodor-Fliedner-Stiftung auf Turley mit Lesungen, Konzerten und Kabarett-Veranstaltungen bereichert, und zwar jeden zweiten Donnerstag im Monat, außer in den Ferien und an Feiertagen. Für die Bewohner der Theodor Fliedner Stiftung in der Fritz-Salm-Straße 5 gibt es die Möglichkeit, über ein Abonnement nur jeweils zehn Euro pro Veranstaltung zu bezahlen. Gäste sind mit 15 Euro dabei – und das bei so durchweg hochkarätigen Veranstaltungen wie beispielsweise am 13. Oktober um 19 Uhr: „Aus gutem Grund“ Friedrich & Wiesenhütter – Alltagspoeten aus Berlin, nehmen die Zuhörer mit auf eine unterhaltsame Reise.

Am 8. November folgt um 19 Uhr: „Wer immer mit dem Schlimmsten rechnet, hat meistens eine gute Zeit“ – Musik-Kabarett mit Heinz Klever, seit 2004 ständiger Gast im Ensemble der Leipziger Pfeffermühle. Und am 17. November heißt es um 19 Uhr: „Coming home for Christmas“ – Weihnachten im Jungbusch mit Erfolgsautorin Nora Noé.