Mehrere hundert Kilogramm Buntmetall aus Garage gestohlen

Mannheim. Unbekannte Täter haben im Stadtteil Neckarstadt-West mehrere hundert Kilogramm Buntmetall aus einer Garage entwendet. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Unbekannten in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Sonntagabend auf noch ungeklärte Weise in die Garage in der Humboldtstraße ein. Dort ließen sie rund 300 Kilogramm Kupfer, 400 Kilogramm Messing, 400 Kilogramm Armaturen aus Edelstahl sowie einen Hubwagen mitgehen. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/33010 zu melden.