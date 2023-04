Schifferstadt. In mehrere Reihenhäuser hat eine unbekannte Täterschaft am Freitag in der Schifferstadt versucht einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, versuchten diese zwischen 10.00 Uhr und 14.30 Uhr in vier Häuser in der Gärtnerstraße einzudringen, wobei die Beamten Hebelspuren erkennen konnten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06235 495-0 zu melden.

