Mehrere Autos in Jungbusch und Neckarstadt aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim. In der Zeit zwischen Montagabend und Mittwochfrüh haben Unbekannte mehrere geparkte Autos in den Stadtteilen Jungbusch und Neckarstadt-Ost aufgebrochen. Nach Polizeiangaben schlugen Unbekannte in einer Tiefgarage am Luisenring an einem Mercedes die hintere Seitenscheibe ein und entwendeten einen auf der Rückbank abgelegten Rucksack mit Inhalt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

Am Dienstagabend wurde ein VW gemeldet, der in der Neckarvorlandstraße geparkt war und an dem eine Seitenscheibe eingeschlagen war. Ob etwas entwendet wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen. An einem in der Nahestraße, in Höhe der Einmündung zur Carl-Benz-Straße, abgestellten BMW schlugen Unbekannte mit einem Stein die Scheibe der Beifahrertür ein und stahlen eine Herrenumhängetasche, eine Sonnenbrille, ein Navigationsgerät sowie ein hochwertiges Parfüm. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Telefon 0621/12580 oder Mannheim-Neckarstadt, Telefon 0621/33010 zu melden.