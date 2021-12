Mehr Erpressung mit Sexvideos in Mannheim und Rhein-Neckar Region beobachtet

Rhein-Neckar. Die Heidelberger Kriminalpolizei hat seit wenigen Wochen zunehmend sogenannte „Sextortion“-Fälle beobachtet. Wie die Polizei mitteilte, handele es sich hierbei um organisierte Erpressungen auf sexueller Grundlage, die in zwei Formen auftreten können – die klassische Variante und die Spam-Variante. Letzteres bezeichnet die Verschickung von Erpresserschreiben per Mail, in denen die Erpresser behaupten, von ihrem Opfer Sexvideos aufgenommen zu haben, die ohne Zahlung einer Geldforderung veröffentlicht werden sollen. Diese Variante der „Sextortion“ sei laut Polizeiangaben derzeit auf dem Vormarsch in der Region: Seit dem 20. November registrierten die Beamten insgesamt 20 Fälle (Mannheim: 7; Heidelberg: 4; Rhein-Neckar-Kreis: 9) dieses Deliktes, wobei es häufig bei einem Versuch geblieben sei. Lediglich drei Opfer hätten den geforderten Betrag von mehreren Hundert Euro gezahlt.

Auch die klassische Form tritt auf

Die klassische Form hingegen beginne mit einem Flirt im Internet und führe oft zu hohen Geldforderungen, indem der Täter seine Opfer dazu bringe, sexuelle Handlung vor laufender Kamera an sich vorzunehmen. Das daraus entstandene Filmmaterial dient anschließend als Erpressung, indem auch hier ohne entsprechende Zahlung das Material veröffentlicht würde. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg registrierte 2020 insgesamt 69 Fälle in Mannheim (20), Heidelberg (15) und dem Rhein-Neckar-Kreis (34).

Im Jahr davor hätten lediglich 40 Fälle vorgelegen. In den ersten elf Monaten dieses Jahres wurden in Mannheim (22), Heidelberg (7) und dem Rhein-Neckar-Kreis (34) bereits insgesamt 63 Taten angezeigt.

Die Ermittler vermuten jedoch eine hohe Dunkelziffer, da die meisten Opfer den Geldverlust hinnehmen und aus Scham die Polizei nur selten aufsuchen würden.

Niedrige Aufklärungsquote

Die Aufklärungsquote sei bei diesem Delikt äußerst gering und liege unter 10 Prozent. Häufig seien die Täter in Banden organisiert, die aus dem Ausland mit sogenannten Bots arbeiten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen zu Folge führen alle Spuren auf den afrikanischen Kontinent sowie in den osteuropäischen und südosteuropäischen Raum.

