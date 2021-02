Rund 60 000 in Mannheim lebende Frauen und Männer sind gegenwärtig älter als 65 Jahre, nach Prognosen wird sich diese Zahl um 20 Prozent auf dann 72 000 Menschen erhöhen. Eine Entwicklung, die der Stadt aufzeigt, wie wichtig das System der offenen Altenhilfe ist. Sie plant daher, die 19 Seniorentreffs in den Stadtteilen auszubauen und zu professionalisieren. Dabei geht sie nach einer Prioritätenliste vor, will heißen: Dort wo besonders viele ältere Menschen leben und es soziale Auffälligkeiten gibt – etwa den Anteil derjenigen Älteren, die von der Grundsicherung und/oder die alleine leben – ist der Handlungsbedarf am dringendsten. Ganz oben auf dieser Liste stehen die Vogelstang und die Innenstadt, es folgen Rheinau-Mitte, Neckarstadt-Ost, Herzogenried, Waldhof-Ost, Schwetzingerstadt, Lindenhof, Sandhofen, Gartenstadt, Käfertal-Mitte, Neckarstadt-West und Neckarau. Mit dieser Priorisierung könnten etwas mehr die Hälfte aller Mannheimer über 65 erreicht werden.

Schwerpunkte klar umrissen

AdUnit urban-intext1

Elf Stellen gibt es derzeit für die Leitung der Treffs, die Mitarbeiter werden von 160 Ehrenamtlichen unterstützt, ohne die die Seniorentreffs nicht bestehen könnten, wie die Stadt weiß. Zusätzlich arbeiten etwa 20 Langzeitarbeitslose dort mit. Künftig sollen die Leitungsstellen mit Fachpersonal besetzt werden, etwa Sozialpädagogen mit einer Zusatzausbildung in Gerontologie. Das sei, davon ist die Verwaltung überzeugt, notwendig, um die künftigen Schwerpunkte der Arbeit in den Treffs abdecken zu können.

Die Schwerpunkte der Treffs hat die Stadt ebenfalls bereits umrissen. So sollen dort offene und niedrigschwellige Begegnungsangebote für Ältere gemacht werden, die Menschen sollen sich kennenlernen und austauschen, sie können Vorträgen zuhören, gemeinsam singen oder basteln, je nach ihren Interessen und Fähigkeiten. Wichtig sei zudem, auch Treffen zwischen den Generationen und Kulturen zu ermöglichen. Bildungsangebote, Sport und Bewegung, musische Veranstaltungen, aber auch die Möglichkeit, gemeinsam zu feiern sollen ebenfalls zu dem Leistungsspektrum der Treffs gehören.

Einen wichtigen Platz nimmt darüber hinaus die Förderung von freiwilligem Engagement ein. Dass die Treffs mit anderen im jeweiligen Stadtteil vorhandenen Einrichtungen kooperieren, dass Netzwerke geknüpft werden, um Synergien zu nutzen oder Informationen zu verbreiten, ergänzt das Angebot. Schließlich sollen ältere Menschen durch eine aufsuchende Beratung in Form von Hausbesuchen über Seniorentreffs informiert und im Hinblick auf eventuell benötigte weitere Hilfeangebote und Leistungen beraten werden. Für die Treffs hat die Verwaltung einheitliche Standards festgelegt, sie sollen personell, wie bereits erwähnt, mit einer Vollzeit-Fachkraft in der Leitung der Einrichtung ausgestattet werden und mindestens sechs Stunden täglich von Montag bis Freitag geöffnet sein. Zudem brauchen sie einen barrierefreien Zugang und mindestens 250 Quadratmeter Raumgröße, entsprechende sanitäre Einrichtungen müssen vorhanden sein, es braucht eine gute Durchlüftungsmöglichkeit, Plätze im Freien sowie eine Küche. Räumlich sollten sie zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein.

Hoher Anteil über 65 Jahre

AdUnit urban-intext2

Nimmt man das Beispiel Vogelstang, wo der bestehende Treff im Jenaer Weg mit Beginn der Pandemie geschlossen wurde (wir berichteten mehrfach), lässt sich leicht erklären, warum der Stadtteil in Bezug auf die Neuordnung der Altenhilfe auf Platz eins der Liste steht. Die Vogelstang ist der Stadtteil mit der im Schnitt ältesten Bevölkerung, mehr als jeder Zehnte ist dort über 80, und auch in der Prognose für die zukünftigen Jahre wird der Anteil der Älteren dort noch steigen.

Ein qualitativ erweiterter neuer Seniorentreff soll sich, so plant die Stadt, hier zu einer zentralen Anlaufstelle für ältere Menschen und zu einem „aktiven Netzwerkpartner“ für Vereine und Einrichtungen im Stadtteil entwickeln. Ein Pflegestützpunkt als professionelles Beratungsangebot direkt im oder neben dem Treff soll eingerichtet werden und vor Ort die kostenlose und neutrale Auskunft und Beratung zu allen Fragen im Zusammenhang mit Pflegebedürftigkeit bieten. Was indes den Standort des künftigen Treffs betrifft, gibt es aktuell noch keine Einigkeit zwischen den Ideen der Verwaltung und denen anderen Akteure wie etwa des Bürgervereins oder des Seniorenrats (siehe nebenstehende Meldung).

AdUnit urban-intext3

In Mannheim sind derzeit zwei Mitarbeiterinnen für die Pflegestützpunkte zuständig, künftig sollten in diesem Bereich zwei zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden. Finanziert werden die Stützpunkte durch die Träger, also Pflege- und Krankenkassen, sowie durch die Stadt zu je einem Drittel.