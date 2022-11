Martinszüge und ein Stationenweg

Ob traditionell oder auf ungewöhnliche Art und Weise – am 11.11. oder rund um dieses Datum wird in vielen Stadtteilen wieder an den Heiligen St. Martin gedacht, der als römischer Soldat seinen Mantel mit einem armen Bettler geteilt haben soll.

Das Team der Käfertaler Mitmachkirche lädt ein, die Geschichte vom Heiligen bei einem Stationenweg individuell zu entdecken. Es warten am 11. November jederzeit zwischen 17 und 19 Uhr an vielen Stellen im Stadtteil Filme, Musik und viele Überraschungen. Gestaltet werden die Stationen von der Mitmachkirche St. Laurentius, dem Kinderheim St. Josef und dem Kinderhaus St. Laurentius unter dem Titel „ Käfertal erstrahlt“.

Dagegen lädt die Bürgergemeinschaft Feudenheim nach zweijähriger Pause wieder zum traditionellen Martinsumzug in Feudenheim am Freitag, 11. November ein. Beginn ist um 18 Uhr im Foyer der Feudenheimer Kulturhalle. Nach der Begrüßung und Lesung der Martinsgeschichte bewegt sich der Zug um 18.30 Uhr hinter dem Martinsreiter und seinem Pferd durch Feudenheims Straßen rund um die Kulturhalle. Der Zug endet mit der Entzündung des Martinsfeuers an der Kulturhalle und einem gemütlichen Ausklang des Abends. Für die anwesenden Kinder gibt es wieder Martinsmänner zum Mitnehmen.

Auf der Freilichtbühne in der Gartenstadt beginnt das traditionelle Martinsfest der Gartenstadt am Freitag, 11. November um 17 Uhr. Mitglieder vom Ensemble der Freilichtbühne spielen die Geschichte des Heiligen und zur Einstimmung werden gemeinsam Laternenlieder gesungen. Anschließend bewegt sich der Umzug durch die Kirchwaldstraße, den Ketteler Weg und den Oberlinweg und wieder über die Kirchwaldstraße und die Waldpforte vorbei am Jugendhaus zum Abenteuerspielplatz Waldpforte. Begleitet wird der Umzug von einem Sankt Martin zu Pferd und den Musikern des Blasorchesters Blau-Weiß. Das Martinsfest endet auf dem Abenteuerspielplatz Waldpforte mit dem großen Martinsfeuer. Es gibt wie immer kostenlosen warmen Orangensaft für Kinder und es werden Glühwein und Würstchen verkauft.

Feuerschau im Herzogenriedpark

Zwei große Veranstaltungen finden auch noch nach dem Martinstag statt. Im Herzogenriedpark sammeln sich kleine und große Laternenträger am Samstag, 12. November um 16.45 Uhr an der Konzertmuschel. Nach einer Begrüßung der Kinder von der Bühne der Konzertmuschel aus geht es von dort aus einen kleinen Rundweg den herbstlichen Park. Danach gibt es an der Konzertmuschel ein Bühnenprogramm mit Stefan Avellis. Hier wird die Geschichte von St. Martin erzählt und alle singen gemeinsam mit musikalischer Begleitung die traditionellen Lieder. Mit dabei: die Stadtkapelle Frankenthal und St. Martin auf einem Pferd vom Reiterverein Mannheim. Spannung verspricht eine kleine Feuerschau. Danach gibt es an der Konzertmuschel Kinderpunsch und Glühwein.

Der Martinszug für alle Seckenheimer, über die Umzüge der Kindergärten hinaus, startet am Samstag, 12. November um 17 Uhr an der Schule in der Zähringer Straße 66. Begleitet wird der Zug von St. Martin hoch zu Ross und dem Musikverein Friedrichsfeld. Nach dem Umzug erhalten die Kinder den obligatorischen „Martinsweck“, gestiftet von der Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine. Das Roten Kreuz bietet Glühwein und Kinderpunsch sowie den vom Schifferkinderheim gekochten Eintopf an. Auf zahlreiche Teilnehmer und viele Kinder mit selbstgebastelten Laternen freuen sich die Organisatoren Jürgen Zink, Willi Pint, Nicole Kreusel und Ulrike Bühler. (mit hat)