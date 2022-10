Mannheim/Heidelberg: Unfall auf der A 656 aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit

Mannheim/Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Mannheim/ Heidelberg entstand ein hoher Sachschaden. Wie die Polizei mitteilte, wechselte ein 35-jähriger Peugeot-Fahrer auf der A 656 in Richtung Heidelberg vor der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim/Autobahnkreuz Heidelberg die Fahrspur – dies erkannte ein 30-Jähriger zu spät und kollidierte gegen 23.30 Uhr mit dem Peugeot trotz einer Vollbremsung aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit. Der Peugeot wurde nach rechts in die Leitschutzplanke abgewiesen und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 35-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Unverletzt blieb der 30-jährige Fahrer. Die Richtungsfahrbahn musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.

