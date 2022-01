Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen bekommt offene Jugendarbeit

Die Bilanz war damals ernüchternd: Der Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen ist mit seinen circa 5500 Einwohnern ein wenig beachtetes Anhängsel der östlichen Neckarstadt. Das sagten 60 Jugendliche 2004, als sie von Studenten der Fachhochschule für Sozialwesen für eine Sozialraumanalyse befragt wurden. Seiher kämpfte vor allem das örtliche Quartierbüro um Quartiermanager Benjamin Klingler für bessere Kinder- und Jugendarbeit.

Nun hat der Jugendhilfeausschuss nach der Zustimmung bei den letzten Etatberatungen beschlossen, dass in Trägerschaft des Caritasverbandes ein offenes Angebot für Kinder und Jugendliche mithilfe einer halben Personalstelle entstehen soll. SPD und Grüne im Gemeinderat begrüßen den Beschluss, fordern aber auf längere Sicht einen festen Jugendtreff im Stadtteil. In dem Bezirk würden viele Familien in prekären Verhältnissen leben, für Kinder gebe es kaum Freizeitangebote, betont Stefanie Hess, Grüne-Fraktionsvorsitzende: „Damit werden die Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil verbessert.“ Auch die grünen Bezirksbeiräte für die Neckarstadt-Ost freuen sich darüber, „dass den Jugendlichen im Stadtteil bald endlich Ansprechpartner*innen zur Verfügung stehen".

„Unser Ziel ist es, jungen Menschen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, bei denen sie ein attraktives, an ihren Interessen orientiertes Freizeitangebot selbst mitgestalten können.“, erklärt auch Stefan Höß, Stadtrat und Sprecher für Kinder und Jugend der SPD-Gemeinderatsfraktion: „Mit der Schaffung einer mobilen Jugendarbeit im Wohlgelegen machen wir einen guten Schritt in die richtige Richtung.“

Reinhold Götz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und SPD-Stadtrat vor Ort, betont: „Wir verfolgen weiterhin den Grundsatz: Ein Jugendtreff in jedem Stadtteil. Insbesondere im Wohlgelegen finden sich bisher nur wenige Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Daher freut mich die Realisierung dieser wohnortnahen Anlaufstelle der offenen Jugendarbeit umso mehr.“

Der Jugendhilfeausschuss des Mannheimer Gemeinderates hat die Einrichtung der mobilen Jugendsozialarbeit einstimmig beschlossen, den endgültigen Beschluss fasst der Gemeinderat in seiner Sitzung am 8. Februar.