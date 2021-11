Mannheim-Waldhof: SVW-Ehrenmitglieder gratulieren Carlo von Opel

Zu seinem alljährlichen Treffen lud der Club der Ehrenmitglieder und Goldnadelträger des SV Waldhof Mannheim (CEG) dieses Mal in das Hofgut Petersau ein. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen von zwei besonderen Ereignissen: Carlo von Opel, langjähriger Funktionär des SV Waldhof Mannheim und Präsident von 1974 bis 1977, feierte seinen 80. Geburtstag vom 15. Mai nach, und Hans Jürgen Pohl durfte sein 25-jähriges Jubiläum als CEG-Vorsitzender begehen.

Lange Liste der Verdienste

Hans Jürgen Pohl beging sein 25-jähriges Jubiläum als CEG-Vorsitzender – und viele Clubmitglieder kamen. © Andi Nowey, Andi Nowey

Zahlreiche Prominente und Legenden aus der großen Waldhof-Familie, darunter Ex-Trainer Klaus Schlappner, Günter Sebert, Karla Spagerer und Renate Kobberger waren der Einladung gefolgt und gaben dem feierlichen Ereignis einen würdigen Rahmen. Von Vereinsseite des SV Waldhof kamen Präsident Bernd Beetz und der Aufsichtsratvorsitzende Christian Beetz. Ronny Zimmermann, Präsident des Badischen Fußballverbandes (bfv) und DFB-Vizepräsident, ließ sich per Videobotschaft zuschalten.

1976 übernahm Pohl für insgesamt 16 Jahre die Leitung des Stadion-Ordnungsdienstes, zunächst am Alsenweg und ab 1983, zu Bundesligazeiten, auch im Südweststadion in Ludwigshafen, ehe es wieder zurück an den Alsenweg ging. „Die Gründung des Förderkreises für die Fußballjugend, 2003, dem er bis 2011 auch vorstand, geht ebenfalls auf sein Konto. Im Jahr 2007 war Jürgen Pohl auch maßgeblich beteiligt am Start des Projekts Anpfiff ins Leben“, zählte Martin Sättele, der die Laudatio hielt und designierter Nachfolger Pohls ist, auf. „Die Liste der Verdienste ließe sich beliebig fortsetzen“, so Sättele.

Wertvolle Unterstützung

Anschließend gratulierte Hans Jürgen Pohl dem Gastgeber, Carlo von Opel, im Namen aller Waldhof-Mitglieder nachträglich zu dessen 80. Geburtstag. Er erinnerte noch einmal an die wertvolle Unterstützung, die der SV Waldhof in schwierigen Zeiten durch seinen ehemaligen Präsidenten Carlo von Opel erfahren hatte und bedankte sich, stellvertretend für die zahlreichen Gäste, für die Einladung in von Opels Hofgut Petersau.

In seiner Dankesrede versäumte es Jürgen Pohl dann auch nicht, sich abschließend bei seiner Ehefrau Uschi zu bedanken, die für seine umfangreiche Waldhof-Tätigkeit viel Geduld, Enthusiasmus und Unterstützung aufbringen musste. „Das Familienleben musste öfters hinten angestellt werden“, gab der Jubilar zu, „und das funktioniert dann nur, wenn die Ehefrau Verständnis dafür hat.“ Die Waldhof-Familie geht dann eben doch über den Fußballplatz hinaus.