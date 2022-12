Mannheim feiert gemeinsam

Aus der Ukraine Geflüchtete und einheimische Jugendliche haben zusammen mit Younity-Chorleiterin Karo Lindt und Yuliia Rudnitska, Dramaturgin und Theaterpädagogin aus Kiew eine Weihnachtshow für die ganze Familie im Kulturhaus Käfertal aufgeführt. Gesang, Theater, Tanz, Band und Videoinstallation standen auf dem Programm. Zusammen mit den Coaches Zacharias Zschenderlein, Laurin Stürmer und Emma Dehm hatten sie an einem Theaterstück über Bräuche zum Jahresende gearbeitet. Und jetzt wurde es in Ukrainisch und Deutsch aufgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lang anhaltender Applaus

Zum Abschluss dieses Kooperationsprojekts mit der Popakademie und der Band des katholischen Kinder- und Jugendheim St. Josef sowie dem Younity-Chor wurde die besinnliche, manchmal auch turbulente und wiederum makabre Show von den jungen Künstlern im Kulturhaus in Szene gesetzt. Gefördert wurde das Vorhaben von der Kulturstiftung der Länder und mit Unterstützung des Kulturamts der Stadt und der SWR-Kinderhilfsaktion „Herzenssache“. Der herzliche und lang anhaltende Applaus der Zuhörer und Zuschauer, der auch zwischenzeitlich aufbrauste, war der Lohn für alle Mühen, die in der Vorbereitung vonnöten waren.

„Viele haben sich nicht vorstellen können, einen Advent hier zu feiern“, so die Kulturhausleiterin Ute Mocker zu Beginn. Ein Gefühl von Ohnmacht und Sorge mache sich breit, aber auch ein Gefühl von Freude und Sicherheit sei vor allem bei den Eltern vorhanden, die nun hier Weihnachten verbringen. Die Show „Weihnachten, Neujahr und alles zwischendrin“ weckte friedliche Gedanken in so manchem der Zuhörer auf.

Mehr zum Thema Konzert Applaus für ersten Mädchenchor der Regensburger Domspatzen Mehr erfahren

Während der Chor aus dem Publikum auf die Bühne strömt, wird „Ayele“, das immer lauter wird, gesungen. In einer Shoppingmall wuseln überall Menschen mit prall gefüllten Tüten umher. Junge Tänzerinnen führen einen Tanz mit Bändern vor. Der Chor singt ein Lied, das besagt, dass an Neujahr eine Schwalbe die frohe Weihnachtsbotschaft vor die Tür bringt. Es werden 12 Gerichte serviert, die für die Monate im Jahr stehen. Aber weder Fleisch, Eier und Milch sind enthalten, denn diese Dinge gibt es erst nach dem 6. Januar, also nach dem Ende der Fastenzeit. Es klopft an der Tür, Kinder kommen herein und singen.

„Gegrüßt seist du, die ganze Erde. Der Gottes Sohn ist geboren,“ heißt es in dem Lied. Eine deutsche Familie kommt vom Gottesdienst und freut sich über das gemeinsame Abendessen. Doch der Vater hatte die Gans vergessen. Da gab es eben eine verbrannte Gans. „Geschenke schlecht verpackt, Kerzen kotzen Wachs, Lichter leuchten grell, alles viel zu hell. Alle schrei’n sich an: Wie schön Weihnachten sein kann“ singt der Chor. Die Geschenke werden ausgepackt. In dem Einkaufszentrum herrscht wieder Gewusel. Der Gedanke dazu wirft die Frage auf: Sind die Menschen im Konsum verloren? Zu guter Letzt tritt der Heilige Nikolaj und spricht mit ganz dunkler Stimme. Engel verteilen in der Zwischenzeit Schokoladen-Goldmünzen an das Publikum.

Liebe im Raum

Zum rauschenden Finale kommen schließlich nochmal alle Mitwirkenden auf die Bühne und singen: „Wer du auch bist, woher du kommst. Ist ganz egal. Lass uns zusammen feiern. Miteinander am Weihnachtsbaum strahlt die Liebe im ganzen Raum.“

Die Sängerinnen des Younity-Chores bedankten sich für die viele Mühe, die die Chorleiterin mit ihnen hatte, mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk. Anschließend feierten alle zusammen im Foyer des Kulturhauses eine Party mit einem kleinen Büfett und Kuchen.