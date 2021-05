Märkte öffnen vor dem Feiertag

Vor dem Feiertag Fronleichnam in der kommenden Woche am 3. Juni besteht für Kunden in den Stadtteilen die Möglichkeit, sich auf folgenden Wochenmärkten mit marktfrischen Produkten zu versorgen: am Dienstag, 1. Juni, auf dem Hauptmarkt G 1 und in Sandhofen. Am Mittwoch, 2. Juni, gibt es Obst und Gemüse an den Ständen auf Franklin, auf dem Lindenhof, auf der Schönau, auf dem Hauptmarkt G 1 und in Wallstadt. Die Terminüberschneidungen bei einzelnen Wochenmärkten könnten aber dazu führen, dass nicht auf allen Märkten das gewohnte Angebot in vollem Umfang zur Verfügung stehe, teilte jetzt die Event & Promotion Mannheim GmbH mit. aph

AdUnit urban-intext1