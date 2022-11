Lust auf Sport und Fitness

Fitness-Muffel? Corona-Pfunde? Muss nicht sein, das kann man ändern, da sind sich die Macherinnen und Macher vom TSV sicher. Für Couch Potatoes und Leute, die meinen, sie könnten sich etwas mehr bewegen, gab es die Sports Night in der großen TSV-Halle direkt am Fernsehturm. Es war bereits die sechste, die letzte hatte 2019 stattgefunden, danach kam die zweijährige Corona-Pause.

„Wir versuchen, Sportinteressierte zu gewinnen und an den Sport heranzuführen. Auf der Sports Night zeigen wir, was es an Angeboten gibt“, sagte Bernd Kupfer, Vorstandsmitglied.

Man konnte so einiges ausprobieren, zum Beispiel Indoor Cycling, Yoga, Zumba oder Bauch-Beine-Po. Wer nicht sofort bei den Kursen mitmachen wollte, für den lohnte sich eine Besichtigung der Halle, die 2014 eröffnet wurde und eine Fläche von 4200 Quadratmetern hat. „Sie ist die modernste in ganz Mannheim, 20 Abteilungen praktizieren hier ihren Sport. Wir haben sogar eine Fechthalle mit gesamtem Equipment und Trefferanzeige. Seit über 35 Jahren richten wir das internationale Damendegen-Turnier aus“, so Holger Diekmann, Präsident und ehemaliger Säbel-Fechter.

Nur eine Schwimmhalle hat der TSV nicht, die Schwimmkurse finden im Herschelbad und im Sommer im Herzogenriedbad statt. Der Verein hatte im Dezember 2019, sprich vor Corona, um die 5000 Mitglieder. „Wir hoffen, im Dezember dieses Jahres auf 4500 zu kommen“, meinte Diekmann. Das klingt, als habe der Verein während der Pandemie viele Mitglieder durch Austritte verloren, doch das täuscht. „Es sind deutlich weniger ausgetreten als sonst, da die Leute uns die Treue gehalten haben. Doch es kamen kaum Mitglieder nach.“

In der Corona-Zeit war stark reglementiert, wie viele Personen sich in einem Raum aufhalten durften: 20 Quadratmeter pro Person, da sind Mannschaftssportarten nicht möglich. Im Fitness-Studio gaben die Regeln jedoch einigen Mitgliedern ein gutes Gefühl. „Bei den Beschränkungen kam ein bestimmtes Klientel, das die Sicherheit mochte. Dann wurde wieder alles lockerer, und es kamen andere Leute, auch ungeimpfte“, sagte Norbert Becker, Leiter des Fitness-Studios. „Aber das war vor über einem Jahr, inzwischen ist die Zuwachsrate fast wieder wie vor Corona.“

Gut nachgefragt wird Kiss, die Kindersportschule des Vereins, die Kinder schon ab drei Jahren an den Sport heranführen soll. Kiss hat eine Kapazität für 400 Kinder, diese ist ausgeschöpft, es stehen sogar schon Kids auf der Warteliste. „Es gibt einen Lehrplan, den die Kinder durchlaufen, um alles kennenzulernen. Sie können so herausfinden, was ihnen liegt“, so Becker. Die Gruppen sind überschaubar und mit jeweils zwei Lehrpersonen besetzt, die genauer hinsehen können, welche Sportart für welches Kind geeignet ist. Dies wird auch pädagogisch aufgearbeitet und dokumentiert.

Keine Chance für Faulenzer

Unter den rund 100 Teilnehmern der Sports Night waren viele junge Leute zu finden. „Meine Mutter wollte mit mir zusammen Sport machen, daher sind wir heute zusammen hier“, sagte die 14-jährige Lola, die für viele verschiedene Sportarten eine Vorliebe hat. „Ich bin in der Ballettschule, die hier in der Halle einen Raum gemietet hat. Heute Abend mache ich beim Spinning mit, das könnte ich mir auch weiterhin vorstellen.“Nebenbei spielt Lola Tennis, und auch während der Corona-Zeit hatte das Couch-Potato-Syndrom keine Chance bei der Schülerin: „Ich bewege mich gerne, und während des Lockdowns war ich Joggen.“