Lesung für guten Zweck

Am Sonntag, 25. September, findet im Gemeinschaftszentrum Jungbusch um 17 Uhr eine Benefiz-Lesung zugunsten der beiden Frauenhäuser in Mannheim statt. Nora Noé liest „Frauengeschichten“ und lässt dabei die Frauen aus ihren Büchern lebendig werden, wobei sie eine Zeitspanne von 100 Jahren abdeckt. Die Kultur-Events Rhein-Neckar veranstalten diese Benefiz-Aktion in Kooperation mit dem Deutschen Frauenring Ortsring Mannheim, und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim, Zahra Deilami, hat hierfür die Schirmherrschaft übernommen. Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und 17 Euro an der Tageskasse. Der Vorverkauf ist telefonisch unter 0172/7 24 25 69, per Mail (info@kulturevents-rheinneckar.com) sowie über Eventim möglich. Außerdem kann man die Karten im Sekretariat des Gemeinschaftszentrums Jungbusch, im MaroDoro (Lange Rötterstraße 18), im Feudenheimer Buchladen, Hauptstraße 41, in der Feudenheimer Buchhandlung Waldkirch, Hauptstraße 69, und im Weltladen Wallstadt, Römerstraße 28 erwerben. ost

