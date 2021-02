Die Fasnacht fällt aus – ja, das ist sicher. Aber geht gar nichts oder doch ein bisschen was? Wie überbrücken die Vereine die Situation? Wir haben uns seit 22. Januar in einer Serie auf den Stadtteilseiten mit der Reaktion der Fasnachter auf die Corona-Pandemie beschäftigt und enden heute mit Mannheims größter und ältester Karnevalsgesellschaft, dem Feuerio.

Die jüngsten Gardemitglieder, die „Sternchen“, sind auf dem Titelbild des Feuerio- Bildbands „111 Momente“ zu sehen, der als Kampagnenersatz dient. © Feuerio

Aufgeben kam für den Feuerio nicht infrage. Zwar hat sich der Elferrat mit Präsident Bodo Tschierschke früh für den unter Federführung der Karnevalskommission Mannheim gefallenen Beschluss ausgesprochen, auf die Saalfasnacht in dieser Kampagne zu verzichten. Aber genauso früh begann die Suche nach Alternativen. „In einer Fasnachtskampagne so gar keine Aktivitäten zu entfalten, ist für den größten und ältesten karnevalistischen Traditionsverein nicht möglich und auch nicht gewollt“, betont Vizepräsident Oliver Althausen.

111 Momentaufnahmen

Zunächst fiel die Entscheidung, anstatt des beliebten Jahresheftes einen Bildband mit 111 Momentaufnahmen der zurückliegenden 20 Jahre herauszugeben. Darum kümmerten sich Staatssekretärin Kirsten Tschierschke, Elferrat und Ex-Prinz Steffen Baumann sowie Marcus Merz, der sonst für die Prinzenbegleitung verantwortlich zeichnet. Das Buch mit witzigen Schnappschüssen und eindrucksvollen Aufnahmen „verdeutlicht, wie lebendig der Feuerio auch in diesen tristen Tagen ist“, sagt Althausen.

Ein gutes Beispiel dafür sei die Garde. Im Frühjahr, nach Lockerung der ersten Verbote, konnte sie zunächst mit maximal 15 Personen und mit Abstand, später sogar mit 20 Personen und Körperkontakt trainieren. Bei der Jugend- und Junioren-Gruppe klappte das weitgehend, die Gruppe der über 15-Jährigen indes besteht aus mehr als 40 Personen. „Hier musste genau koordiniert und geplant werden, wer wann in die Halle kommen darf“, erzählt der Vizepräsident. Seit Mitte November seien alle Garden im Online-Training.

Per Online-Videoportal seien die Trainingsinhalte natürlich anders als in der Turnhalle, erläutert Gardeminister Ingo Kroiß: „Neben neuen Schritten steht viel mehr Dehnen und Krafttraining auf dem Programm, für Choreographien und Raumwege ist eine Videokonferenz nicht geeignet“. Damit die Mitglieder die Lust und Motivation nicht verlieren, gebe es gemeinsame Back- oder Bastelabende, außerdem werden zur Abwechslung externe Trainer eingeladen. „Die Tänzerinnen und Tänzer sind hoch motiviert bei der Sache und lassen sich nicht unterkriegen“, so Kroiß dankbar.

Und das gelte für den gesamten Verein, bekräftigt Präsident Bodo Tschierschke. Daher habe der Feuerio die Initiative zu einer gemeinsamen, coronagerechten Fernsehsitzung ergriffen. „Damit beweisen wir Führung, um den in der Karnevalskommission aktiven Vereinen und der Bevölkerung zumindest eine fasnachtliche Veranstaltung in dieser Kampagne zu ermöglichen“, so Tschierschke.

Vorbild ist die von Vizepräsident Oliver Althausen seit einigen Jahren im Oststadttheater organisierte und moderierte Bürgersitzung, bei der auch stets zahlreiche Akteure aus anderen Vereinen jeweils Perlen ihrer Kampagne bieten. Dazu wurde coronagerecht im Musikpark im Jungbusch, dessen Eventraum Feuerio-Technikminister Michael Baake mit seinem Team eigens bunt ausstattete, eine zweieinhalbstündige Prunksitzung aufgezeichnet. „Keine ollen Kamellen aus den Videoarchiven, sondern frisch produziert“, wie Althausen hervorhebt.

Ein siebenköpfiges Team der Firma Lite-Tech drehte zehn Stunden lang, das Programm stellten Feuerio-Vizepräsident Stefan Hoock und Kultusminister Michael Witt zusammen. „Ein Riesending, enorm viel Arbeit mit einem extra Hygienekonzept, aber es hat viel Spaß gemacht, und wir wollten den Zuschauern etwas Besonderes bieten“, so Hoock. „Wir hatte sehr viele Angebote von weiteren Künstlern und mussten leider einigen absagen wegen der Sendezeit“, bedauert er.

Kosten trägt der Feuerio

Drei Werbespots helfen bei der Finanzierung, die restlichen Kosten – eine vierstellige Summe – trägt der Feuerio. Der nehme so seine Verantwortung als größter und ältester Akteur der Mannheimer Fasnacht wahr, und alle Akteure verzichteten auf Gage, sagt Althausen.

Dabei ist die Corona-Pandemie auch am Feuerio finanziell nicht spurlos vorbeigegangen. Bis auf ein coronagerechtes Grillfest im Sommer wurden sämtliche größeren Veranstaltungen komplett abgesagt. „Die wirtschaftliche Dimension, insbesondere für Vereine, die Geschäftsstelle und Garden haben, ist enorm“, erläutert Althausen. Diese Kosten laufen weiter, eine Querfinanzierung über Veranstaltungen konnte nicht erfolgen. Ausgerechnet das beliebte Stadtfest, das 1991 speziell als Einnahmequelle für Fasnachtsvereine aufgrund der Absage der Fasnacht wegen des Golfkrieges aus der Taufe gehoben wurde, fiel ebenfalls Corona zum Opfer.