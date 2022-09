Lasermessung in Leimen – mehr als doppelt so schnell

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis. Bei einer Lasermessung am Samstagmorgen in Leimen konnte eine massiv überhöhte Geschwindigkeit festgestellt werden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 23-jährige Fahrerin gegen 01.10 Uhr in der St. Ilgener Straße 83 km/h statt der dort vorgeschriebenen 30 km/h. Der Pkw der Fahrerin wurde daraufhin gestoppt. Die Beamten stellten daraufhin unrechtmäßig angebrachte rote Kennzeichen fest. Weiterhin hatte die 23-Jährige bereits in Kürze ein einmonatiges Fahrverbot antreten müssen. Nun muss die Fahrerin mit einem weiteren Fahrverbot rechnen.

