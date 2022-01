Laien-Mundart in Mannheim-Waldhof: Donde Judda kommt

Das Mannheimer Mundart-Theater „Was ä Theater“ startet mit voller Energie in die neue Saison, nachdem die letzten beiden fast ins Wasser gefallen sind. Das Publikum darf sich im Frühjahr auf die Aufführung von „Donde Judda aus Kalkudda“ (nach 2G-Regeln) freuen. Im Original heißt das Stück von Max Reimann und Otto Schwarz „Rent a Family oder Tante Jutta aus Kalkutta“ und war ein Klassiker am Theater von Willy Millowitsch – auf Kölsch.

Die Überarbeitung ist nagelneu und stammt von Atréju Diener, der Mannheimer Dialekt wird von den Mitgliedern der Theatergruppe mit eingebracht. Geprobt wird in den Räumen des Vereins auf der Schönau, die Aufführung wird dann wieder wie gewohnt im Franziskussaal auf dem Waldhof stattfinden. Die Theatergruppe ist ein Verein, ihn gibt es schon seit 26 Jahren. Zurzeit hat er 14 Mitglieder. Gespielt wird nur Mundart, und falls ein neues Mitglied hinzukommt, das nur Hochdeutsch kann, spielt er eben jemanden, der nach Mannheim zugezogen ist.

„Was ä Theater“ ist sehr produktiv, jedes Jahr gab es bisher ein Stück, im Frühjahr fanden stets 13 Aufführungen statt. Auch 2019 wurde wie immer fleißig geprobt, das Stück hieß „Alles fer umme – nix umsunscht“. Alles war in den Startlöchern, man fieberte der Premiere entgegen – und dann kam der Lockdown. „Wir wurden nur zehn Tage vorher abgewürgt. Wir mussten das Stück auf den Oktober verschieben, mit reduziertem Publikum“, sagt Jasmin Stahl, 1. Vorsitzende, Regisseurin und Schauspielerin. „Es waren sehr wenige Leute im Saal. Erlaubt waren 90, es kamen bis zu 85. Bei manchen Aufführungen waren es nur 25.“

Unterstützung von der Caritas

Normalerweise passen 200 Personen in den Franziskussaal. Wenn diese dann laut lachen und klatschen, motiviert das die Schauspieler und gibt ihnen Bestätigung. „Wenn jedoch nur 25 Leute im Saal sitzen, und dann auch noch hinten, schaut man auf leere Stühle“, fügt Schauspieler Frank Kappler hinzu. Auch für das Frühjahr 2021 waren Aufführungen geplant, doch diese wurden zweimal verschoben und dann abgesagt. Das war für die Gruppe frustrierend und aufwendig, denn bei jeder Verschiebung mussten Kulisse und Bestuhlung im Saal auf- und wieder abgebaut werden, dabei bekam die Gruppe Unterstützung von der benachbarten Caritas.

Jetzt soll es vorbei sein mit dem Verschieben, man schaut trotz hoher Corona-Zahlen zuversichtlich in die neue Saison. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Wer bereits eine Karte für das vorherige Stück hat, das ausfiel, kann diese gegen eine „Donde-Judda“-Karte eintauschen. „Aber viele Leute spenden sogar den Betrag und kaufen stattdessen eine neue“, so Klaus Stahl, der im Theaterstück aufgrund einer Verwechslung sich als Frau verkleidet und die reiche Tante Jutta (Jasmin Stahl) zusammen mit Lothar (Frank Kappler) an der Nase herumführt.

Die Premiere des Stücks findet statt am Samstag, 26. März 2022, um 20 Uhr im Franziskushaus Mannheim-Waldhof, Speckweg 6. Weitere zwölf Termine findet man unter was-ä-theater.de. Karten im Vorverkauf gibt es unter der Nummer 0160/8337499.