Kurpfälzer Mundart und Sprachkunde

Eine kabarettistische Sprachkunde für „Eingeborene und Roigeplaggde“ steht beim neuen Mundartprogramm „Glaawe ses?“ mit Markus Weber bei den Kulturtagen Waldhof auf dem Programm. Wie die Vorgänger-Projekte „Hiwwe un Driwwe“ und „Iwwerleije se mol“ ist auch die aktuelle Präsentation am 22. Oktober im Franziskussaal auf dem Waldhof eine Hommage an die Kurpfälzer Sprache.

Weber will mit seinem Programm eine Art „Sprachkurs in unserer Sproch“ bieten, und zwar in allen Kompetenzstufen, heißt es in der Ankündigung zum Termin. Der „linguistische Parforceritt von A1 bis C2“ bietet einen „Abriss über die noch nicht geschriebene Kurpfälzer Lautlehre, Grammatik und Semantik“.

Konjunktiv und Partizip

Wer also wissen möchte, was in der Kurpfälzer Grammatik die Liaison bedeutet oder wie sich der Kurpfälzer Konjunktiv unterscheidet oder wie hierzulande das Partizip Perfekt im Gegensatz zur Hochsprache unregelmäßig gebildet wird, der ist bei „Glaawe ses?“ richtig. Das Nichtbeherrschen der hier gängigen „Sproch“ könne schließlich fatale Folgen haben, „wenn Sie bei uns hier leben wollen, awwer unser Sproch net beherrsche odder verstehe“. „Denn zwischen wissen und „glaawe“, wollen und „häd gern“, tun und „däd“ liegen bei uns Welten!“

Uhrzeiten und Gewichte

Nach der Veranstaltung, das verspricht Weber, wisse auch der „Roigeplaggde“, welche sprachlichen Besonderheiten es beim Begrüßen, Verabschieden oder beim täglichen Einkaufen gibt, wie die Kurpfälzer Uhrzeiten und Gewichtseinheiten heißen und welchen Stellenwert das Paradekissen bei der Woinemer Aussteuer hat.

Tickets für das neue Programm von Dr. Markus Weber am 22. Oktober, 19.30 Uhr, bei den Kulturtagen Waldhof (Franziskussaal, Speckweg 6) sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erhalten. Besitzer der MorgenCard des Mannheimer Morgen erhalten 10 Prozent Rabatt. Telefonische Rückfragen sind unter der Nummer 0172/6250081 möglich. baum/red