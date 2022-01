Kulturtage: Für 2022 volles Programm

Mit seinen Darbietungen im Franziskussaal auf dem Waldhof huldigte das Trio Jeannette Friedrich, Bernd Nauwartat und Dieter Scheithe einigen Popstars, die bereits verstorben sind, zum Beispiel Leonard Cohen. Aus dessen Popnachlass stimmte das launige Dreigespann den zeitlosen Klassiker „Hallelujah“ an, der in den Interpretationen von Jeff Buckley und Helene Fischer große Bekanntheit erlangte. Auf diese Weise trugen Friedrich, Nauwartat und Scheithe dazu bei, das Lebenswerk von Leonard Cohen lebendig zu halten. Unter der Überschrift „Life is a Cabaret“ gab das Trio ein Konzert mit ausgewählten Musical-Hits.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es handelte sich um eine Veranstaltung im Rahmen der Kulturtage Waldhof. Nebenbei erzählte Bernd Nauwartat, wie er mit seinem Neffen im Kino war, um sich mit dem Spross das musikalische Sozialdrama „Dear Evan Hansen“ anzuschauen, in dem Oscar-Gewinnerin Julianne Moore mitwirkt. „Der Film handelt von Mobbing an einer Schule“, führte Nauwartat in die Handlung ein. Aus diesem Film brachten die beiden Vokalkünstler Friedrich und Nauwartat mit dem Zutun von Diether Scheithe an seinem Roland-E-Piano den Soundtrack zu Gehör.

Lesung am 13. Februar

Später begab sich Veranstalter Uwe Grundei auf die Bühne, um allen Mitwirkenden und Helfern zu danken. „Für 2022 haben wir schon einen vollen Terminkalender“, versicherte er und wies auf die Lesung des kleinwüchsigen Leichtathleten Mathias Mester am 13. Februar im Restaurant Landolin hin. Darüber hinaus haben die Kulturtage Waldhof für 2022 erneut die Kabarettistin Alice Hoffmann gebucht, besser bekannt in ihrer Paraderolle als Hilde Becker. „Man merkt, wie es den Künstlern guttut, wieder auf der Bühne zu stehen“, freute sich Veranstalter Grundei. Wegen steigender Corona-Zahlen schwebt jedoch erneut das Damoklesschwert über der Kultur.

Nach der Pause konnte das Ensemble noch eine Schippe drauflegen. Zurück im Scheinwerferlicht ließen sie das Stück „Written in the Stars“ von Elton John im Raum schweben, über dessen wechselvolle Biografie vor zwei Jahren die Verfilmung „Rocketman“ von Regisseur Dexter Fletcher erschien. An solchen Vorbildern kann man als Gesangskünstler scheitern, doch das Dreigespann lief zu großer Form auf. Zur Erheiterung des Publikums berichteten Scheithe, Nauwartat und Friedrich von einem ungewöhnlichen Konzert für eine Abrissfirma im Hessischen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wenn sich Popmusiker weiterentwickeln möchten, gehen diese Menschen fruchtbare Kollaborationen ein, wie etwa Elton John mit LeAnn Rimes. „Ich habe schon mit Pia Douwes auf der Bühne gestanden. Sie hat mich zu sich nach Holland eingeladen“, frohlockte Jeannette Friedrich. Pia Douwes ist eine holländische Musicaldarstellerin, die als schillernde Elisabeth von Österreich-Ungarn in Musical-Kostümierung durch Europa tourte. Außerdem hob das Trio noch zu Songs an wie „Somewhere out there“ aus „Feivel, der Mauswanderer“, „Totale Finsternis“ als deutsche Version von „Total Eclipse of the Heart“, „Ich war noch niemals in New York“ und „Süßer die Glocken nie klingen“.