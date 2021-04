Der CDU Ortsverband Mannheim Nord-Ost begrüßt, dass es ein konzeptionelles und damit strukturiertes und transparentes Ausbaukonzept zur vorschulischen Kinderbetreuung gibt. Dieses Konzept und dessen schnelle Umsetzung sei für den Waldhof dringend geboten, da der Waldhof – neben Käfertal – die höchste Unterdeckung bei der Kinderbetreuung im U3- und Ü3-Bereich aufweise.

AdUnit urban-intext1

Kita-Neubau gefordert

Für die Gartenstadt spricht sich die CDU für einen Kita-Neubau auf dem Areal Victor-Lenel-Heim, den Erwerb und die Entwicklung des Geländes der evangelischen Kita Rottannenweg und den Ausbau des Kinderhauses Gartenstadt aus. Die Kita-Schließung im Rottannenweg müsse „schleunigst kompensiert“ werden. Der Ersatzbau in Käfertal-Sonnenschein in der Abendröte sei kein sachgerechter Lösungsweg für die Bedarfe in der nördlichen Gartenstadt. Dennoch würde diese „Kita-Optimierung“ in jedem Fall für Käfertal helfen.

In der Gartenstadt sei es wichtig, die Kita-Angebote stadtteilweit zu verteilen. Eine solche Einrichtung auf dem Gelände der Alfred-Delp-Schule in unmittelbarer Nähe zur katholischen Kita St. Marien, der evangelischen Kita Waldpforte und dem Kinderhaus Gartenstadt in der Walkürenstraße sei unlogisch. Als Reservefläche ist aus CDU-Sicht der Standort Kirchwaldstraße sehr geeignet.

Auf dem Luzenberg plädiert die CDU angesichts der Stadtteilarrondierung durch Wohnbau dringend für ein Kita-Angebot im südlichen Bereich, das auch für Luzenberg-Ost besser erreichbar sein müsse. Die Entwicklung des Saint-Gobain-Areals sei derzeit nicht einschätzbar. Mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ werde die heutige industriellen Nutzung aufgegeben, wodurch sich die Frage nach dem Umfang der Kontaminierung des Geländes stelle. Insofern erscheint der CDU dieser Standort nicht unbedingt geeignet. Dies betreffe auch den Standort Hafenbahnstraße und Musikinseln. Deshalb präferieren die Christdemokraten den Standort Spiegelpark zwischen Steinstraße und Eisenstraße.

AdUnit urban-intext2

Der evangelische Kita-Standort an Wiesbadener Straße müsse nicht angekauft werden, wenn der Standort in der Offenbacher Straße mit Abstand zum erweiterten Kinderhaus Friedrich-Ebert realisiert werde. Dort, am Standort Wiesbadener Straße wäre für die CDU Wohnungsbau perspektivisch angezeigter. Die Standortüberlegungen am Speckweg beim Sportplatz sollten aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zum Kinderhaus Friedrich-Ebert nicht weiterverfolgt werden.

„Nicht optimal“

Bei der ins Auge gefassten Kita in der Hessischen Straße (aufgegebener Standort der evangelischen Kirche) solle berücksichtigt werden, dass der Standort seit dem Bau der Stadtbahn verkehrstechnisch nicht optimal sei, hier sieht der Ortsverband ein hohes Gefährdungspotential für die Kinder wegen der nötigen Straßenquerung. Die Überlegungen zum Ausbau des Angebotes neben der Friedrich-Ebert-Schule, dem gleichnamigen Kinderhaus, begrüßt die CDU dagegen ausdrücklich. Die zurückgestellte Errichtung einer Kita auf der Fläche der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule müsse sofort realisiert werden, da durch die Schließung der beiden evangelischen Einrichtungen auf dem Waldhof hier ein sehr dringender Bedarf im unmittelbaren Umfeld entstanden sei.

AdUnit urban-intext3

Grundsätzlich stellten sich für den Ortsverband grundlegende Fragen. Der Ausbau der Kinderbetreuung werde alleine durch die Stadt umgesetzt. Man frage sich daher, warum freie Träger nicht am Ausbau beteiligt oder nicht eingestiegen seien. Angesichts der Vielzahl der Kita-Bedarfe nur im Norden mit einem geschätzten möglichen Volumen in Höhe eines hohen zweistelligen Millionenbetrags sei nicht erkennbar, wann und wie die Projekte zeitnah realisiert werden könnten. Dies allerdings – „aufgrund der festgestellten größten Unterdeckung an Kinderbetreuungsplätzen in ganz Mannheim“ – besonders für die Stadtteile im Norden und Nord-Osten sehr wichtig. scho

AdUnit urban-intext4